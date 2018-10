 Séries MLS: la dernière place à l'Impact ou au DC United? 

Concentré sur son match face au Crew de Columbus, samedi après-midi (15 h) au stade Saputo, l'Impact suivra aussi la performance de DC United dimanche contre le Fire de Chicago. Car, oui, l'heure est plus que jamais à l'observation et aux calculs pour savoir qui des deux rivaux participera aux séries. Alors, l'Impact en sera-t-il ?

OUI

Des adversaires prenables

Le Crew de Columbus et le Toronto FC à domicile, puis la Nouvelle-Angleterre au Gillette Stadium. Voilà le programme qui attend l'Impact d'ici le 28 octobre. Seule la perfection entretiendrait la possibilité d'une présence en séries. « On n'a pas le choix. Il va falloir gagner le match de [samedi après-midi], puis les deux autres pour avoir une chance de faire les séries, a indiqué Saphir Taïder en insistant sur l'unité de l'équipe. On a la chance d'avoir un groupe sain, on se dit les choses, mais on se respecte beaucoup. On gagne ensemble et on perd ensemble. Il ne faut pas faire de faux pas parce qu'on ne sait jamais... » Dans le détail, Columbus et Toronto sont respectivement au 11e et au 16e rang à l'extérieur. À domicile, la Nouvelle-Angleterre se classe 19e sur 23.

Une séquence délicate pour DC United

Désormais devancé au classement des points par match, l'Impact doit espérer des erreurs de parcours de DC United. Ce week-end ? DC affronte le pauvre Fire qui a retrouvé les bas-fonds de l'Association de l'Est après une bonne saison 2017. La meilleure chance montréalaise se situe entre les 13 et 21 octobre. Les coéquipiers de Wayne Rooney accueillent le FC Dallas, meneur dans l'Ouest, le Toronto FC, capable de coups d'éclat malgré une mauvaise fiche à l'extérieur, puis New York City FC, dont la troisième place est loin d'être assurée. Bref, le portrait sera plus clair lorsque l'Impact reviendra de sa pause internationale. Il y aura, enfin, une égalité au chapitre des matchs joués.

NON

La dynamique est brisée

L'Impact est une équipe qui marche en séquences : deux séries de quatre défaites consécutives au printemps, quatre victoires de rang en juin et juillet, puis, récemment, trois matchs consécutifs où elle a engrangé sept points face à des adversaires mieux placés. Saura-t-elle réagir après le massacre de 5-0 subi à Washington ? « Il y a eu une grosse déception de l'équipe parce qu'on était sur une belle série, a convenu Bacary Sagna. Par rapport au mois précédent, on était assez constants et on arrivait à prendre des points à domicile et à l'extérieur. Forcément, il y avait une certaine dynamique qui s'est cassée avec cette défaite, surtout avec ce score. » Motif d'espoir, l'Impact n'a pas encaissé deux défaites consécutives en deuxième moitié de saison.

Nacho n'est pas à 100 %

Excellent à Philadelphie, Nacho Piatti n'a pas eu son rendement habituel contre New York City et surtout à Washington, où il a été remplacé en deuxième mi-temps. La faute à une blessure musculaire à une cuisse qui l'a ensuite obligé à suivre un programme d'entraînement très allégé. Alors même s'il joue cet après-midi, on imagine qu'il ne sera pas à son sommet physique. « Si Nacho ne joue pas, c'est plus difficile, a concédé Alejandro Silva. Tout le monde sait ce qu'il apporte à l'équipe et à quel point il est important. Mais on doit continuer à faire ce qu'on sait faire et donner notre maximum. Mais on va allumer un cierge dans l'espoir que Nacho soit là. » Statistiquement, Piatti a été impliqué dans 62 % des buts montréalais en 2018.

Le rythme de DC United

On peut regarder et disséquer le calendrier, mais un fait demeure. Peu importe la qualité de ses adversaires, DC United tourne à un rythme de 2 points par match dans ses 10 derniers duels. Au cours de cette séquence, les hommes de Ben Olsen ont repris sept points à l'Impact. Comment imaginer que l'élan de cette équipe, inspirée par l'arrivée de Wayne Rooney et par le renouveau de Luciano Acosta, se brise ? « Notre état d'esprit est bon après une victoire comme celle-là. C'était une belle soirée parce qu'on a stoppé le momentum [de l'Impact] et qu'on a pu en créer un de notre côté », a raconté l'entraîneur américain cette semaine. DC United a le profil de l'équipe qui monte au bon moment et qui peut créer quelques dégâts en séries.

VERDICT

La défaite de samedi dernier à Washington a renversé le rapport de force entre l'Impact et DC United. Le onze montréalais n'a plus son destin en main et ne peut tabler que sur un faux pas d'un rival qui connaît, de son côté, ses meilleurs moments de la saison. La sixième place devrait donc revenir à DC United.