L'émergence de Thomas Chabot change tout

On prédisait un hiver de misère aux Sénateurs d'Ottawa lorsqu'ils ont échangé en septembre leur meilleur défenseur, Erik Karlsson, quelques mois après s'être débarrassé de leur buteur le plus prolifique des dernières années, Mike Hoffman.

Matt Duchene et Mark Stone allaient entamer leur dernière saison avant l'autonomie complète, le directeur général adjoint venait d'être congédié après avoir été accusé de harcèlement envers un chauffeur de navette et les Sénateurs avaient déjà perdu leur choix de première ronde, peut-être le premier au total, selon les performances de l'équipe, pour obtenir Duchene.

Vingt-sept matchs plus tard, les Sénateurs s'amènent à Montréal ce soir avec une fiche de 12-12-3, à deux points du Canadien et d'une place en séries.

Si le repêchage avait lieu aujourd'hui, l'Avalanche du Colorado aurait 3,5% de chances de remporter la loterie et repêcherait au 11e rang si la logique était respectée.

Si les Sénateurs d'Ottawa continuent à gagner avec régularité, le pari du DG Pierre Dorion aura fonctionné. Celui-ci a choisi de repêcher Brady Tkachuk au quatrième rang en juin et de céder son choix de première ronde de 2019 à l'Avalanche, plutôt que celui de 2018.

Tkachuk, 18 ans, a déjà un impact énorme à Ottawa. Dans une saison interrompue par une blessure, cet attaquant de puissance a 16 points, dont neuf buts, en 16 matchs. Le jeune homme permet aux Sénateurs de compter sur un solide deuxième trio offensif avec le jeune Colin White et Mark Stone.

White, 21 ans, a amassé 9 points à ses 11 derniers matchs. Il a été repêché au 21e rang en 2015 grâce au choix obtenu des Sabres de Buffalo pour le gardien Robin Lehner. Il est de ces jeunes que l'entraîneur Guy Boucher espérait voir grandir dès cette saison.

Duchene, au centre du premier trio avec Ryan Dzingel et la surprenante recrue Drake Batherson, a explosé depuis l'incident du Uber il y a quelques semaines. Il a 21 points à ses 13 derniers matchs et une prolongation de contrat serait dans l'air. Duchene joue comme le centre qu'on voyait en lui lors du repêchage de 2009, le troisième choix au total derrière John Tavares et Victor Hedman.

Mais les Sénateurs ne seraient pas dans leur position actuelle sans l'émergence du défenseur Thomas Chabot, dont la production offensive dépasse toutes les attentes. Ce choix de première ronde, 18e au total en 2015, trois rangs avant White, n'est pas seulement le meilleur compteur chez les défenseurs de la LNH avec 31 points en 27 matchs, il vient au 14e rang du classement général des compteurs, à un point d'Alexander Ovechkin et du 10e rang.

Chabot joue en moyenne 24 minutes par match. Il parvient à combler le vide laissé par le départ de Karlsson, qui cherche toujours ses repères à San Jose.

Les performances de Chabot constituent un boni inouï puisqu'elles facilitent la transition entamée par cet échange de taille et permettent aux Sénateurs de profiter davantage des fruits de cette transaction.

L'espoir des Sharks obtenu dans l'échange, le jeune centre Josh Norris, 19 ans, connaît un début de saison intéressant avec l'Université Michigan. Il a 17 points en 15 matchs, des statistiques comparables à celles de l'espoir du CH, Ryan Poehling. Norris devrait participer à son deuxième Championnat mondial junior consécutif avec les États-Unis dans quelques semaines.

Les Sénateurs ont obtenu au moins un choix de première ronde dans cette transaction. Si les Sharks ratent les séries, les Sénateurs hériteront de leur choix de 2019. Si les Sharks participent aux séries, les Sénateurs repêcheront avec le premier choix des Sharks en 2020. Une participation aux séries est loin d'être garantie pour San Jose. Ils détiennent deux petits points d'avance sur Vegas, dernier club exclu des éliminatoires à l'heure actuelle. Si les Sharks ratent le «détail», Ottawa pourrait repêcher autour du 15e rang.

Si au contraire San Jose prend son envol en deuxième moitié de saison, les chances pour les Sénateurs d'obtenir un deuxième choix de première ronde augmentent. L'organisation peut en hériter d'un autre dans l'éventualité où les Sharks atteignaient la finale en 2019 ou que Karlsson signe une prolongation de contrat à San Jose.

Les deux autres joueurs de la LNH obtenus dans l'échange rendent de bons services à l'équipe. Le défenseur Dylan DeMelo joue plus de 20 minutes par rencontre depuis cinq matchs. Chris Tierney n'a pas maintenu son rythme étonnant à l'attaque, il a trois points à ses neuf derniers matchs, mais c'est un troisième centre tout à fait adéquat.

Les Sénateurs auraient peut-être pu obtenir plus pour leur capitaine hautement convoité, mais le leadership et les performances de Chabot rendent subitement cette transaction nettement plus intéressante puisque l'absence de Karlsson ne se fait pas sentir.

Le Canadien en aura plein les bras ce soir et jeudi.

* * *

