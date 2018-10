Tout ne repose plus sur Carey Price

Il n'y a pas si longtemps, tout chez le Canadien reposait sur Carey Price, pour le meilleur et pour le pire.

Price a battu hier contre les Flames un vieux record de Jacques Plante pour le nombre de minutes devant un filet du Canadien. Il a aussi rejoint Patrick Roy au deuxième rang de l'histoire pour le nombre de victoires, 289.

Ce matin, pourtant, personne ne faisait le pied de grue devant son casier. Un seul confrère s'est aventuré pour lui poser quelques questions.

«Il ne nous donne tellement rien (en entrevue) qu'il a finalement eu ce qu'il voulait», a lancé un collègue par dépit.

Il y a aussi le fait que le Canadien semble voir faire éclore des vedettes offensives, dont Jonathan Drouin, Jesperi Kotkaniemi et Max Domi. Ce sont eux qui ont attiré les journalistes dans le vestiaire de l'équipe ce midi (sauf Domi, absent pour des traitements).

Carey Price a constitué un choix au repêchage controversé en 2005. D'abord parce que José Théodore semblait bien en selle à cette époque, et aussi parce qu'on a envoyé Price dans la gueule du loup très jeune.

Il y a aussi eu tout le débat sur la pertinence de repêcher un gardien au cinquième rang plutôt qu'un centre comme Anze Kopitar, pourtant ignoré par les dix premières équipes.

Malgré les critiques, souvent injustes, Price est en train de réécrire le livre des records chez le Canadien. Mais malgré une médaille d'or olympique, une médaille d'or au Championnat mondial junior, les trophées Hart et Vézina, un carré d'as et la conquête de la Coupe Calder dans la Ligue américaine, il lui manque une Coupe Stanley, ou du moins une finale, pour entrer dans la légende.

La mutation du Canadien cette année, marquée par l'arrivée massive de jeunes joueurs de talent, constitue peut-être la meilleure des nouvelles pour lui.

Price a une moyenne de 2,48 et un faible taux d'arrêts de ,906 depuis le début de la saison et pourtant, le Canadien a subi une seule défaite en temps règlementaire après huit matchs.

Le Canadien vient au 14e rang au chapitre de l'attaque avec une moyenne de 3,25 buts accordés par match. Il vient de remonter au 17e rang en supériorité numérique avec un taux de succès de 20%.

On semble désormais avoir un meilleur équilibre entre le gardien, la défense et l'attaque, et tout ne repose plus désormais sur Price. Même pas les interviews après les entraînements!

Au cours des prochaines années, se grefferont à l'équipe les Nick Suzuki, Ryan Poehling et Jacob Olofsson, peut-être aussi, sans doute, les Jordan Harris et Alexander Romanov en défense. Jesperi Kotkaniemi grandira encore davantage, Jonathan Drouin, Max Domi, Philip Danault et Brendan Gallagher seront encore dans la force de l'âge.

Et peut-être, enfin, Carey Price pourra-t-il espérer la gloire printanière qui lui permettra d'obtenir ses lettres de noblesse.