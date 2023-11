(Athènes) Stefanos Ntouskos, champion olympique grec d’aviron aux JO de Tokyo, sera le premier relayeur de la flamme olympique des JO de Paris-2024, qui doit arriver en France dans moins de six mois, a annoncé le Comité olympique hellénique (COH) mercredi à Athènes.

Agence France-Presse

La cérémonie de la flamme olympique, lors de laquelle le sportif grec de 26 ans allumera la torche, se déroulera le 16 avril sur le site antique de l’ancienne Olympie.

Environ 600 relayeurs porteront la flamme olympique en Grèce, parcourant plus de 5000 kilomètres à travers le pays, des Météores à Kastellorizo, de Delphes à Santorin, avant de rejoindre le stade panathénaïque d’Athènes le 26 avril 2024.

Les derniers relayeurs grecs seront les joueurs de l’équipe nationale de water-polo, vice-champions olympiques à Tokyo en 2021.

La flamme partira ensuite du Pirée pour rejoindre Marseille à bord du célèbre trois-mâts classé monument historique, le Belem. Elle arrivera en France le 8 mai, un peu plus de deux mois et demi avant le coup d’envoi des JO de Paris le 26 juillet.

« La Grèce et la France sont unies par de forts liens de coopération et de solidarité. Paris organisera de superbes Jeux olympiques et montrera la grandeur du peuple français », a déclaré Spyros Capralos, président du COH.