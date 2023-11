Jeux olympiques de Paris Des associations dénoncent un « nettoyage social »

(Paris) Des groupes humanitaires et des militants pour la justice sociale ont manifesté devant le siège des Jeux olympiques de Paris et ont appelé lundi les autorités françaises à protéger les droits de milliers de migrants et des personnes vivant dans la rue alors que la région parisienne se prépare pour les Jeux d’été.