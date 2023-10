Le flag football deviendra un sport olympique pour la première fois en 2028, et Jim Mullin peut voir arriver le jour où le football traditionnel l’imitera.

Dan Ralph La Presse Canadienne

Le Comité international olympique (CIO) a inclus le flag football dans son programme officiel, à l’instar de quatre nouvelles disciplines sportives, en vue des Jeux d’été de Los Angeles.

La décision fait suite aux recommandations de la Commission exécutive du CIO, de la Commission du programme olympique du CIO et du Comité organisateur des Jeux de Los Angeles, concluant ainsi un processus d’évaluation complet de deux ans.

« Nous sommes absolument emballés et ravis qu’après des années de travail acharné, tant au niveau de la Fédération internationale de football américain (IFAF) que de Football Canada, nous donnions à nos jeunes athlètes un objectif à atteindre sur la scène olympique », a déclaré Mullin, président de Football Canada.

« Je suis persuadé que vous verrez cette vague alimenter non seulement les équipes olympiques, tant chez les hommes que chez les femmes, mais également bonifier nos statistiques au niveau du football avec plaqués.

« C’est parce que toutes les habiletés que vous pouvez maîtriser via le flag football peuvent s’appliquer au football avec plaqués. Cela donne aux parents la possibilité de choisir si leur enfant doit continuer à jouer au flag ou au football avec plaqués lorsqu’il sera adolescent, ou même jouer les deux. »

Sans surprise, le commissaire de la Ligue canadienne de football, Randy Ambrosie, était heureux de l’annonce faite lundi.

« Je suis emballé par l’ajout du flag football aux Jeux olympiques », a écrit Ambrosie sur son compte X.

« Quelle magnifique manière de faire partager aux amateurs du monde entier le sport d’équipe par excellence. J’ai hâte de voir Équipe Canada se mesurer à l’élite mondiale aux Jeux de Los Angeles de 2028 ! »

Aux Jeux olympiques, le flag football sera disputé avec cinq joueurs de chaque équipe sur le terrain.

Mullin, qui est également secrétaire général de l’IFAF, pense que le football avec plaqués pourrait suivre les traces du rugby et devenir un sport olympique. Le rugby se joue traditionnellement à 15, mais le jeu à sept est devenu une épreuve olympique pour les hommes et les femmes en 2016.

« Je vois vraiment une opportunité, tout comme le rugby à sept, pour le football avec plaqués à six contre six », a déclaré Mullin. « Il y a des pays africains qui sont animés par une passion pour le football avec plaqués. Nous avons donc besoin de quelque chose qui soit plus petit et plus compact et qui permette aux athlètes de concourir également à ce niveau.

« Un pas à la fois à ce sujet, car je pense qu’il s’agit d’étapes importantes pour la communauté mondiale du football. »

Mullin est optimiste que l’inclusion du flag football aux Jeux olympiques permettra d’augmenter la participation à tous les niveaux de football au Canada. Cependant, il précise que la manière dont les pays qualifieront les équipes de flag football pour les Jeux olympiques reste encore à déterminer.

Soixante-cinq équipes nationales doivent participer à diverses compétitions continentales de l’IFAF avant ce que l’organisation prévoit être le plus grand championnat du monde de flag football à Lahti, en Finlande, en août 2024.

« Je pense qu’il y avait un vide sur le marché pour les sportifs plus jeunes, a déclaré Mullin. Et quand je parle de sportifs plus jeunes, je parle de jeunes de moins de 12 à 14 ans qui veulent participer à une activité sans contact.

« Le football est un sport attrayant pour eux et le flag est un excellent sport de loisir économiquement accessible à tous. Si l’on prend tous ces facteurs et qu’on les réunit, je pense qu’il ne faut pas s’étonner de l’impact qu’ils ont eu sur l’inscription des joueurs de football au Canada. »

Les équipes nationales du Canada comptent parmi les meilleures du monde. La formation féminine a remporté la médaille de bronze lors du Championnat continental de flag football des Amériques qui s’est déroulé cet été à Charlotte, en Caroline du Nord. De son côté, l’équipe masculine s’est inclinée 38 à 22 face au Panama lors de son match pour la médaille de bronze.