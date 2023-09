(Vitry-le-François) Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach s’est dit mercredi « confiant » et « optimiste » sur les épreuves des Jeux olympiques 2024 qui devront se dérouler dans la Seine, où la mauvaise qualité de l’eau a empêché la tenue de plusieurs épreuves tests au mois d’août.

Agence France-Presse

« On a encore une année avant les JO, tout le monde travaille sur ce défi et je suis très confiant qu’au moment des Jeux olympiques, ce sera une réussite énorme, qui va bénéficier à toute la population », a affirmé M. Bach à l’occasion d’une visite à Vitry-le-François, où il a notamment inauguré des installations sportives.

« Il ne faut pas oublier que durant très longtemps, il était interdit de nager dans la Seine. Si, avec les Jeux, les Parisiens et Parisiennes regagnent la Seine, aussi pour les loisirs et pour nager, c’est un projet énorme et je suis optimiste sur le fait qu’on va arriver à un bon résultat », a poursuivi Thomas Bach.

Des épreuves tests pour les Jeux de Paris prévues en août dans la Seine n’ont pas pu avoir lieu en raison d’une eau « n’offrant pas les garanties nécessaires ». La course de natation en eau libre a été annulée, tandis que le triathlon a été transformé en duathlon, à savoir seulement du cyclisme et de la course à pied.

Jamais encore un triathlon n’a été converti en duathlon aux Jeux olympiques, même si la discipline est d’apparition récente (2000). Interrogé sur une telle éventualité pour l’année prochaine, le président du CIO s’est montré ferme : « Pendant les Jeux sur le programme olympique, c’est du triathlon ! », a-t-il insisté.

Fin août, la mairie de Paris a fait savoir qu’un dysfonctionnement sur une vanne du réseau d’assainissement parisien pouvait avoir été la cause de la pollution de l’eau du fleuve cet été.

Ces compétitions dans la Seine sont des préludes aux futures baignades promises pour 2025 par la maire de Paris, Anne Hidalgo (PS), sur trois sites alors que la baignade y est interdite depuis 1923.