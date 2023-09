(Lausanne) Les dirigeants russes ont exprimé leur mécontentement par rapport au plan qui permettrait à certains de leurs athlètes de participer à des compétitions internationales en prévision des Jeux olympiques de Paris, estimant que les assouplissements proposés ne sont pas suffisants.

Associated Press

Les athlètes russes pourraient devoir patienter encore cinq mois avant de pouvoir prendre part à des compétitions d’envergure.

World Aquatics a exclu les athlètes russes et biélorusses de ses compétitions depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’an dernier, mais a annoncé lundi l’adoption d’un plan qui permettra à certains d’entre eux d’obtenir le statut « d’athlète neutre » à l’issue d’une procédure de contrôle serrée.

Cette décision vient toutefois avec des conditions. World Aquatics a décrété qu’un athlète ne peut afficher aucun symbole national, qu’il doit revêtir un uniforme blanc, et a précisé que la Russie et la Biélorussie ne peuvent inscrire qu’un seul athlète « neutre » par compétition. En conséquence, ces deux pays ne pourront participer aux relais, au plongeon synchronisé ou encore au tournoi de water-polo. De plus, ils ne pourront envoyer d’athlètes pour les épreuves en duo et en équipe de natation artistique – la Russie y a récolté son lot de médailles d’or au cours des derniers Jeux olympiques.

« Il n’y a aucun progrès à ce chapitre-là », a déclaré la Fédération russe de natation mardi. Le président de l’organisation qui chapeaute la natation artistique en Russie, la triple médaillée d’or olympique Olga Brusnikina, a mentionné sur les ondes de la chaîne Match TV qu’un coup « significatif » a été porté aux espoirs de la Russie de participer à ces compétitions.

World Aquatics a souligné que les Championnats du monde aquatiques, qui auront lieu en février 2024, seront vraisemblablement la première compétition d’envergure à accueillir des athlètes « neutres ». Ces délais sont dus entre autres aux procédures nécessaires afin d’évaluer si un athlète a appuyé publiquement la guerre en Ukraine, ou s’il entretient des liens avec l’armée ou les forces de sécurité russes ou biélorusses.

Les règlements de World Aquatics ne s’appliquent pas aux Jeux olympiques de Paris, qui sont chapeautés par le Comité international olympique. Le CIO est en faveur de la participation d’athlètes russes et biélorusses sous bannière neutre, ce que critique vertement l’Ukraine.

World Aquatics est l’une des fédérations sportives les plus influentes aux Jeux olympiques. Seul l’athlétisme compte plus d’athlètes aux JO. World Athletics exclut toujours les athlètes russes et biélorusses de ses compétitions.