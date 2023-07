Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney et Andre De Grasse

(Langley) L’équipe masculine canadienne du relais 4x100 mètres a reçu ses médailles d’argent olympiques samedi lors des essais nationaux d’athlétisme au cours d’une cérémonie de réattribution des médailles.

La Presse Canadienne

Le quatuor composé d’Andre De Grasse, Aaron Brown, Brendon Rodney et Jerome Blake avait initialement obtenu le bronze dans cette épreuve aux Jeux de Tokyo il y a deux ans.

Cependant, une revalorisation officielle a eu lieu en mai 2022 à la suite de la disqualification de l’équipe britannique en raison d’une violation du dopage par un membre de l’équipe, CJ Ujah.

Le groupe a reçu sa médaille au stade McLeod de Langley devant des supporters en liesse, la course originale de Tokyo ayant été diffusée sur grand écran avant la remise des médailles.

« J’avais oublié à quel point c’était lourd », a lancé Brown tout en levant la médaille à la suite de la cérémonie.

« Lorsque nous étions à Tokyo, il n’y avait pas beaucoup de fans et peu de soutien, et c’était donc pas mal vide. Vous pouviez entendre un écho là-bas. Ici, nos partisans, nos gens qui nous appuient – nos familles sont ici, nos amis sont ici – c’est un moment spécial de le revivre et de le faire de la bonne manière. »