Selon Dominik Hasek

Les Russes doivent condamner la guerre en Ukraine ou être exclus des JO

(Prague) Les athlètes russes et biélorusses doivent condamner haut et fort la guerre en Ukraine ou être exclus des Jeux olympiques de Paris en 2024, a déclaré l’ancien gardien de but étoile Dominik Hasek à l’Associated Press vendredi.