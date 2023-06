« Paris 2024 est le plus grand projet collectif de notre histoire, a déclaré le président du comité d’organisation, Tony Estanguet. Le relais de la flamme joue un rôle important, car il a la capacité de toucher tellement de monde. »

(Paris) La flamme olympique des Jeux de Paris de 2024 traversera 64 départements – dont cinq outre-mer – et 400 villes pendant 68 jours, avant l’allumage de la vasque.

Jerome Pugmire Associated Press

Les organisateurs ont annoncé le parcours du relais de la flamme vendredi, à la Sorbonne.

La torche sera allumée le 16 avril dans l’ancienne Olympie, en Grèce. Elle sera ensuite transportée dans tout le pays avant sa remise à Athènes.

La flamme quittera Athènes le 27 avril à bord d’un trois-mâts nommé Belem à destination de Marseille, une ancienne colonie grecque fondée il y a 2600 ans.

Le Belem a été utilisé pour la première fois en 1896, année de la première Olympiade moderne. Il sera skippé par le navigateur français Armel Le Cléac’h, vainqueur du Vendée Globe en 2017. L’équipage rejoindra Marseille le 8 mai.

Après avoir quitté Marseille, le relais de la flamme passera par des sites patrimoniaux tels que l’imposant mont Saint-Michel en Normandie et la cité médiévale de Carcassonne, vieille de 2500 ans. Il frôlera également les célèbres vignobles de vins rouges de Saint-Émilion et les vignes de vins blancs de Chablis.

« Ce sont les Jeux du pays, a déclaré la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, citant Victor Hugo et son thème de l’universalité. Paris appartient à tout le pays. »

Y compris au-delà de ses frontières.

Un passage outre-mer, baptisé Relais des Océans, débutera le 9 juin en Guyane et passera par La Réunion, la Polynésie, la Guadeloupe et la Martinique avant de revenir à Nice, le 18 juin.

« Ça va être spectaculaire », a déclaré Estanguet, triple champion olympique de canoë.

Continuant sur terre, la torche gravira le col alpin de Chamonix pour la Journée olympique le 23 juin avant de passer le 14 juillet – fête nationale de la France – et le 15 juillet à Paris.

La torche parcourra ensuite différentes banlieues parisiennes jusqu’à son retour par la Seine–Saint-Denis – siège du Stade de France – avant de revenir à Paris.

« C’est une occasion de se retrouver tous, quelles que soient nos origines », a déclaré Hidalgo.

Des détails plus précis sur le parcours à Paris seront donnés le 5 juillet.

L’endroit où le chaudron sera allumé et à quelle heure sont gardés secrets jusqu’au jour même. Plusieurs anticipent que ce sera à l’emblématique Tour Eiffel.

Au total, 10 000 personnes participeront au relais de la flamme. Les quatre capitaines du relais seront les champions olympiques de natation Laure Manaudou et Florent Manaudou, frère et sœur, ainsi que les paralympiens Mona Francis (triathlon) et Dimitri Pavadé (saut en longueur).

Les forces de police locales responsables de chaque section du relais contribueront à la sécurité. Les forces de l’ordre escorteront et protégeront la flamme avec une bulle de sécurité autour de la torche et de son porteur.

Huit personnes (« Les Gardiens de la Flamme ») ont été choisies pour s’assurer que la flamme reste constamment allumée.

Ils ont été sélectionnés parmi les forces de police et militaires.

Les Jeux de Paris se dérouleront du 26 juillet au 11 août, suivis des Jeux paralympiques, du 28 août au 8 septembre.

La flamme des Paralympiques sera allumée dans la ville britannique de Stoke Mandeville et sera portée par 1000 personnes.