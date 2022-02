Antoine Cyr et Graham Ritchie ont tous laissé sur la piste mercredi matin. Grâce à un effort soutenu, ils ont permis au Canada de réaliser la meilleure performance de son histoire en sprint par équipe en terminant au cinquième rang.

Nicholas Richard La Presse

À 23 ans chacun, Cyr et Ritchie en sont à une première expérience olympique. Ils n’ont semblé nullement intimidés lors du sprint par équipe en style classique, l’une des épreuves les plus attendues des Jeux.

Le duo avait connu un excellent départ. Les choses se sont envenimées quelque peu au premier tiers du parcours, lorsque le groupe de tête a commencé à se séparer. Les fondeurs canadiens ont semblé avoir de la difficulté à suivre la cadence.

Toutefois, le style classique a permis tant à Cyr qu’à Ritchie de revenir et de se rapprocher des meneurs. À la mi-course, les Canadiens ont gagné quatre positions en dépassant les Italiens et les Français, supposément deux forces en puissance avec notamment Pellegrino et Jouve.

Les jeunes fondeurs ont été constants, n’ont pas fait de faux pas et ont très bien défendu leur position, sachant qu’il serait pratiquement impossible de devancer le trio de meneurs.

« C’est énorme ! », a expliqué Antoine Cyr, soulagé, après la course.

« C’est exceptionnel, je pense que c’est une belle performance. On est une jeune équipe, on a 23 ans tous les deux et dans quatre ans on va revenir encore plus fort. »

Ce sont les Norvégiens Johannes Hoesflot Klaebo et Erik Valnes qui ont remporté les grands honneurs. Klaebo était troisième avec 500 mètres à faire, mais une descente fructueuse et une poussée dans les cent derniers mètres lui ont permis de reprendre l’ascendant et de remporter une deuxième médaille d’or à ces Jeux. Il remporte donc l’or en sprint et en sprint par équipe lors de deux Jeux olympiques consécutifs, après ses triomphes à PyeongChang.

La Finlande d’Iivo Niskanen et Joni Mäki a terminé en deuxième position. Le Comité olympique russe, avec Alexander Bolshunov et Alexander Terentev, a fermé le podium.

Les Allemandes s’imposent

Il était difficile au début des Jeux de prévoir autant de succès pour l’équipe allemande. Pourtant, elle a remporté une autre médaille dans une épreuve par équipes. En plus d’avoir mis la main sur la médaille d’argent au relais il y a quatre jours, voilà que les Allemandes Katharina Hennig et Victoria Carl ont remporté l’or au sprint par équipe.

Ça n’a pas été simple pour le duo qui a traîné de la patte en début de course. Un départ périlleux les a empêchés de dicter le rythme de la course. Elles étaient huitièmes après le premier tiers. Toutefois, les qualités de sprinteuses des deux athlètes ont fait la différence. Malgré une compétition très relevée, elles sont revenues de l’arrière et ont pris les commandes de l’épreuve dans le dernier tiers. Elles n’ont plus jamais regardé derrière.

Maja Dahlqvist et Jonna Sunding de la Suède ont terminé deuxièmes. Yulia Stupak et Natalia Nepryeva ont gagné la médaille de bronze.

Les Norvégiennes ont connu une autre course très difficile. En raison d’une chute en début de parcours, le duo a pris le huitième rang.

Les Canadiennes Katherine Stewart-Jones et Dahria Beatty ont terminé en sixième position de leur vague de demi-finale, ce qui a été insuffisant pour se qualifier pour la finale.