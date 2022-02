(Pékin) Le skieur français Clément Noël a connu une étincelante deuxième descente et il a gagné le slalom masculin aux Jeux olympiques de Pékin, mercredi.

Andrew Dampf Associated Press

Noël est passé de la sixième à la première position et il a battu l’Autrichien Johannes Strolz, le meneur après la première descente, par 61 centièmes de seconde.

Le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag, le champion du monde de cette discipline, a gardé son rang et il a décroché la médaille de bronze, à 70 centièmes de Noël.

Strolz avait aussi remporté la médaille d’or au combiné alpin, la semaine dernière.

Noël avait terminé au quatrième échelon de l’épreuve du slalom aux Jeux de PyeongChang, en 2018. Ses neuf victoires en carrière sur le circuit de la Coupe du monde sont survenues en slalom.

Mesurant six pieds trois pouces, Noël a manoeuvré entre les portes rouges et bleues et il a accéléré vers la fin de la piste, où les autres skieurs ont en majorité été plus prudents.

Il a franchi le fil d’arrivée avec un chrono de 49,79 secondes pour sa deuxième descente, ce qui lui a procuré un temps combiné de 1 : 44,09.

Le Canadien Erik Read était le seul représentant de son pays à participer à la deuxième descente. Il a montré un chrono total de 1 : 49,10, ce qui lui a valu la 24e place.

PHOTO CHRISTIAN HARTMANN, REUTERS Erik Read a terminé au 24e rang.

Son compatriote Trevor Philp n’a pas terminé sa première descente et il a vu sa journée prendre fin de cette façon.