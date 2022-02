Aucun des trois couples de patineurs artistiques canadiens qui s’étaient qualifiés pour le programme libre n’est monté sur le podium en danse, dimanche soir, à Pékin.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Piper Gilles et Paul Poirier, le duo canadien avec le plus grand espoir de médaille, se sont présentés sur la patinoire avec l’intention d’améliorer leur 6e rang obtenu à la danse rythmique. Ils ont exécuté leurs figures avec grâce, mais ont eu du mal à se placer pour un porté, ce qui leur a coûté des points. Les partenaires semblaient d’ailleurs déçus à leur sortie de la patinoire. Les juges leur ont octroyé 121,36 points, ce qui les a placés au 2e rang temporaire.

Les cinq couples suivants étant les meilleurs au classement, ils ont un à un devancé Gilles et Poirier, qui ont finalement glissé jusqu’au 7e échelon.

Éblouissants, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont obtenu un score cumulatif de 226,98 points, remportant la médaille d’or. Le duo du Comité olympique russe composé de Viktoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (220,51 points) s’est emparé de l’argent, tandis que les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (218,02 points) ont hérité du bronze.

Pour leur part, les Canadiens Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sørensen avaient terminé la danse rythmique au 8e rang. Ils ont présenté un programme rempli d’émotions, à la fois calme, explosif et coloré. Les patineurs, qui sont mariés dans la vie, se sont embrassés à l’issue de leur performance, fiers de ce qu’ils venaient d’accomplir. Ils ont obtenu 113,81 points pour se placer au 9e rang.

Quant à Zachary Lagha et Marjorie Lajoie, respectivement âgés de 22 et 21 ans, ils peuvent être satisfaits de leur performance à leurs premiers Jeux. Après une danse rythmique qui leur avait valu 72,59 points et le 13e rang, les Québécois ont offert un programme intense sur la trame sonore du film Rio. Rapides et expressifs, ils ont très bien exécuté leurs figures. Leur pointage cumulatif de 181,02 points les a classés au 13e rang.