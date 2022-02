PHOTO ROBERT F. BUKATY, ASSOCIATED PRESS

SKI ALPIN | COMBINÉ ALPIN

DESCENTE : MERCREDI, 21 h 30

SLALOM : JEUDI, 1 h 15

Le ski alpin est toujours très spectaculaire, et il l’est d’autant plus quand le gagnant de l’épreuve doit maîtriser à la fois la vitesse et la technique, comme au combiné alpin. Sur la photo, le Canadien Broderick Thompson.