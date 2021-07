Colleen Loach et son cheval Qorry Blue d’Argouges ont obtenu 35,60 points de pénalité à l’épreuve de dressage, première compétition du concours complet en sports équestres aux Jeux olympiques de Tokyo. Un pointage qui les classe provisoirement au 30e rang.

Sportcom

« Ç’a bien été, mais peut-être pas autant que j’aurais voulu. Mon cheval a fait tout ce que je lui ai demandé, mais je pense qu’il a manqué un peu d’énergie. Je m’attendais à avoir une meilleure note. Il reste encore deux épreuves pour se reprendre, on ne va pas baisser les bras trop rapidement », a déclaré l’Estrienne après sa prestation en dressage.

Vingt-un autres cavalières et cavaliers participeront au dressage samedi, le 31 juillet. Les épreuves de cross-country et de saut d’obstacles auront lieu respectivement dimanche, le 1er août et lundi, le 2 août.

« Le cross-country est l’épreuve de prédilection de mon cheval Qorry, c’est vraiment l’épreuve dans lequel il est le plus fort. Le parcours semble toutefois difficile pour nous. Qorry est également un bon sauteur, donc on devrait bien se classer dans les deux prochaines étapes du concours complet ».

Un dernier tour de piste pour Qorry Blue d’Argouges

En préparation pour les Jeux olympiques, la cavalière de 38 ans a eu un moment d’hésitation quant aux capacités de son cheval à se rendre à Tokyo pour participer aux Jeux. À 17 ans, Qorry Blue d’Argouges commence à prendre de l’âge, mais son expérience aura finalement joué en sa faveur. Loach ne voyait pas d’autres options que Qorry pour l’occasion.

« J’avais trois chevaux qui étaient qualifiés pour Tokyo. Quorry a beaucoup plus d’expérience que les deux autres et il a été très bon en compétition avant les Jeux. C’est avantageux d’avoir un cheval d’expérience et c’est pour cette raison qu’on a décidé de l’amener ici. »

Loach et Qorry ont eu la chance de participer à plusieurs compétitions aux États-Unis en préparation pour leur séjour au Japon. Un petit incident inquiétant lors de ces épreuves aura même finalement permis d’améliorer l’état de santé de la monture en vue des Olympiques.

« On a été en Virginie dans les derniers mois et Qorry ne se sentait vraiment pas bien, il était complètement déshydraté. Le cross-country s’est mal déroulé et il n’était vraiment pas lui-même. On lui a donné des fluides pour le remettre en forme. On a compris qu’on devrait porter une attention particulière à son hydratation en vue des Olympiques puisque le climat de Tokyo est très chaud et humide présentement. »

Loach affirme que son cheval était en très grande forme malgré le vol de 18 heures les ayant amenés vers Tokyo. Elle vise maintenant le top-15 ou le top-20 au terme du concours complet, ce qui est très réaliste selon elle, en raison des aptitudes de Qorry Blue d’Argouges dans les deux dernières épreuves.