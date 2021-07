Simone Biles, quadruple championne olympique à Rio, a quitté brièvement la salle puis est revenue avec son équipe, avec cette fois le statut de remplaçante aux barres asymétriques et aux deux autres agrès au programme (sol, poutre).

(Tokyo) Vedette attendue des épreuves de gymnastique des Jeux olympiques de Tokyo, Simone Biles a abandonné ses coéquipières de l’équipe des États-Unis mardi rapidement durant le concours général pour « raisons médicales » et la fédération américaine a indiqué à l’AFP qu’elle était incertaine pour la suite des Jeux.

Déborah CLAUDE Agence France-Presse

Des erreurs inhabituelles lors des qualifications dimanche, un message énigmatique et inquiétant sur les réseaux sociaux et enfin un abandon après un seul agrès dans le concours général par équipes mardi. C’est peu dire que les Jeux de Tokyo de Simone Biles ont mal débuté.

Dans la première rotation du concours général mardi, la superstar de la gymnastique a réalisé un passage au saut bien en dessous de ses standards habituels, conclu avec une note de 13,766 points.

Déçue et le visage fermé, la quadruple championne olympique de Rio a ensuite quitté brièvement la salle, à la stupéfaction générale des journalistes présents dans la salle vide de tout public.

Elle est rapidement revenue aux côtés de coéquipières, mais n’a pas repris la compétition, les tableaux de score indiquant qu’elle avait désormais le statut de remplaçante aux barres asymétriques et aux deux autres agrès au programme (sol, poutre).

Revêtue de son survêtement blanc frappé du sigle USA, Biles, sourire timide accrochée aux lèvres, est toutefois restée dans la salle. Elle a encouragé ses coéquipières, s’est entretenue avec son entraîneuse française et a même esquissé quelques pas de danse au son des musiques qui rythment les passages des différentes concurrentes.

À l’issue du concours remporté par la Russie devant les États-Unis, elle s’est remise en tenue et s’est brièvement entretenue avec le président du CIO, Thomas Bach, avant la cérémonie protocolaire.

« Examens quotidiens »

Alors que la Fédération internationale de gymnastique (FIG) confirmait officiellement qu’elle était remplaçante pour tout le concours, la Fédération américaine a laissé entendre dans un courriel à l’AFP que le problème qu’éprouve sa tête d’affiche, très populaire aux États-Unis, était sérieux.

« Simone [Biles] s’est retirée de la compétition par équipes pour des raisons médicales. Des examens seront réalisés quotidiennement pour déterminer si elle peut recevoir le feu vert médical pour les compétitions à venir », a expliqué USA Gymnastics, sans donner plus de précisions sur l’état de santé de l’athlète.

Dimanche déjà, lors des qualifications pour le concours général, l’Américaine était apparue inhabituellement fébrile et avait fait plusieurs fautes, notamment de réception au sol.

Elle était tout de même parvenue à se qualifier pour les six finales au programme à Tokyo, un exploit rarissime, le concours général individuel et le concours général par équipes, ainsi que les quatre finales par appareil.

Quelques heures après ces qualifications, elle avait publié sur Instagram un message inquiétant pour ses supporters : « J’ai parfois l’impression de porter le poids du monde sur mes épaules », avait-elle écrit.

Championne hors norme, Biles, 24 ans, compte à son palmarès 5 médailles olympiques et 25 mondiales. Biles peut rejoindre la Soviétique Larissa Latynina et ses neuf médailles d’or historiques à l’occasion des JO de Tokyo. Elle n’a plus perdu de concours général depuis 2013.