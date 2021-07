PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE

ÉQUIPE CANADA

Natation

6 h 02 – Plusieurs nageuses et nageurs canadiens sont en action aujourd’hui. Chez les femmes, Kylie Masse (notre photo) et Taylor Ruck disputent les qualifications du 100 m dos, Kelsey Wog et Kierra Smith celles du 100 m brasse (6 h 34), et Summer McIntosh celles du 400 m libre (7 h 06). Chez les hommes, Cole Pratt et Markus Thormeyer tenteront de se qualifier au 100 m dos (6 h 51), et le relais canadien au 4 x 100 m libre (7 h 30).