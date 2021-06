PHOTO MOLLY DARLINGTON, ACTION IMAGES VIA REUTERS

(Paris) La star britannique Mo Farah (38 ans), quadruple champion olympique sur la piste, a échoué à se qualifier pour les Jeux de Tokyo vendredi sur 10 000 m à Manchester.

Agence France-Presse

En 27 min 47 sec 04, Farah a raté les minima pour Tokyo (27 : 2800). La date limite de qualification étant fixée au 29 juin, le Britannique a sans doute manqué sa dernière occasion de disputer les JO cet été (23 juillet -8 août).

Après quatre ans consacrés à la route et au marathon, Mo Farah a perdu son pari de retour sur la piste qui avait fait sa gloire, avec quatre titres olympiques (doublés 5000 et 10 000 m en 2012 et 2016).

Son état de forme et sa capacité à retrouver le gratin mondial sur la piste à 38 ans étaient incertains alors qu’il avait été transparent et loin des meilleurs à Birmingham le 5 juin (27 min 50 sec 64, 8e de la Coupe d’Europe du 10 000 m) pour sa première course sur la distance depuis 2017.

Sa fédération avait pris le pari de lui offrir une dernière occasion de qualification en organisant un 10 000 m international en marge des championnats nationaux.

Emmené par deux lièvres puis par son partenaire d’entraînement belge Bashir Abdi, Farah était encore dans l’allure à mi-course. Laissé seul aux deux-tiers du parcours, il s’est petit à petit étiolé pour finalement manquer assez largement son objectif.

Star au palmarès gigantesque (six titres mondiaux en plus des médailles olympiques), « Sir » Mo Farah a entretenu le mystère sur la suite de sa carrière après la course.

« C’est une question difficile », a-t-il répondu, interrogé pour savoir s’il avait disputé sa dernière course sur piste. « J’ai toujours dit que si je n’arrivais pas à être parmi les meilleurs, je ne viendrais pas juste pour terminer… (il ne finit pas sa phrase). Ce soir ce n’était pas assez bon ».

« J’ai tout donné mais ce n’était pas suffisant, il y avait du vent, j’ai poussé, poussé, poussé. J’ai été chanceux d’avoir une belle et très longue carrière », a-t-il ajouté au micro du stade.

Depuis son dernier titre mondial sur 10 000 m en 2017, le passage de Farah sur marathon n’a pas connu le succès escompté.

Malgré une victoire de prestige à Chicago en 2018 et un record en 2 h 05 min 11, il n’a jamais réussi à contester la suprématie des Kényans et du recordman du monde Eliud Kipchoge.