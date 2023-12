Le champion en titre du Tournoi des Maîtres, Jon Rahm, s’est joint au circuit LIV, mercredi, lors d’une entente qui inclurait plus d’argent que la totalité du fonds de récompense du circuit de la PGA.

Doug Ferguson Associated Press

Il s’agit là d’un dur coup pour la PGA, qui tente de conclure une entente commerciale avec les investisseurs saoudiens du circuit rival.

Rahm a confirmé son changement de cap lors d’une entrevue au réseau Fox News. Vêtu d’une veste noire à l’effigie du circuit LIV, l’Espagnol a affirmé qu’il venait de prendre une décision difficile.

« J’ai été très heureux, mais le circuit LIV a beaucoup de choses très attrayantes à offrir », a mentionné Rahm.

Il a déclaré qu’il garderait confidentielle la valeur de l’accord, malgré des rapports selon lesquels sa rémunération se situerait autour de 500 millionsUS.

Ce développement survient 25 jours avant la date limite fixée par le circuit de la PGA et le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite pour tenter de finaliser un accord pour devenir partenaires commerciaux au sein d’une entreprise à but lucratif. L’accord avait surpris le monde du golf le 6 juin.

Les pourparlers avancent lentement et Tiger Woods a dit la semaine dernière qu’il y avait de nombreux éléments en mouvement. Le plus gros mouvement s’est avéré celui de Rahm, le troisième meilleur joueur au monde et double champion d’un tournoi majeur.

Rahm avait insisté sur le fait qu’il avait assez d’argent et qu’il ne se souciait que de l’histoire et de l’héritage laissé au sport. Il a récemment exprimé qu’il « riait » chaque fois qu’il voyait son nom lié au circuit LIV.

« C’était une offre intéressante. L’argent est très bon, c’est merveilleux, a expliqué Rahm. Ce que j’ai dit auparavant est vrai : je ne joue pas au golf pour l’argent. Je joue au golf pour l’amour du sport et pour l’amour du golf. En tant que mari, père et homme de famille, j’ai le devoir envers ma famille de leur offrir les meilleures opportunités et le plus de ressources. C’est là que ça entre en jeu. »

Il reste admissible pour participer aux tournois majeurs pour les cinq prochaines années – à vie dans le cas du Tournoi des Maîtres et jusqu’en 2031 pour l’Omnium des États-Unis. Il ne reste qu’à déterminer si son admissibilité à la Coupe Ryder est affectée.

L’ajout de Rahm permet au circuit LIV de compter dans ses rangs sept des 14 derniers gagnants d’un tournoi majeur.