Tiger Woods et son fils âgé de 14 ans Charlie participeront au Championnat PNC pour une quatrième année d’affilée – le seul tournoi qu’il n’a pas raté à cause des nombreuses blessures qui l’ont affligé ces dernières années.

PHOTO KEVIN KOLCZYNSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Tiger Woods et son fils Charlie participeront au Championnat PNC

Tiger Woods participera de nouveau au Championnat PNC, un tournoi de 36 trous qui est devenu l’un de ses préférés à cause de son partenaire de jeu : son fils.

Doug Ferguson Associated Press

« C’est un véritable cadeau de pouvoir partager ma passion pour le golf avec mon fils Charlie, et nous avons véritablement hâte chaque année de pouvoir participer au Championnat PNC, a évoqué Woods mercredi. Jouer ensemble, contre un groupe composé de plusieurs grands golfeurs et de leurs proches, c’est très spécial. »

Le Championnat PNC se déroulera les 16 et 17 décembre au club de golf du Ritz-Carlton Orlando, situé à Grande Lakes.

Woods et son fils ont terminé en deuxième place en 2021, 10 mois après que Woods se soit blessé gravement à la jambe droite et à une cheville lors d’un accident de la route survenu à Los Angeles. Ils ont fini en septième position à leur première participation, en 2020, et à égalité au huitième rang l’an dernier.

Woods participera la semaine prochaine aux Bahamas au Défi mondial Hero pour la première fois depuis qu’il a été opéré à la cheville droite en avril, après le Tournoi des Maîtres. Puisque le Championnat PNC est administré par le circuit des Champions de la PGA, Woods pourra s’y déplacer en voiturette.