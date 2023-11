(Paris) L’Allemand Mick Schumacher, fils de l’ancienne vedette de la F1 Michael, va rejoindre le Championnat du monde d’endurance auto (WEC) 2024 dans sa catégorie reine des Hypercars comme titulaire avec l’équipe Alpine, a annoncé mercredi le constructeur français.

Agence France-Presse

Un an après avoir perdu sa place en Formule 1, l’ancien pilote Haas âgé de 24 ans fera ses débuts en endurance au volant de l’une des deux Alpine engagées en Hypercar la saison prochaine.

« Un nouveau challenge s’offre à moi […]. J’ai grandi et évolué avec des monoplaces, piloter une voiture au cockpit fermé et aux roues couvertes est une excellente occasion pour moi d’affiner mes compétences de pilotage », a déclaré Schumacher, cité dans un communiqué.

L’Allemand avait effectué ses premiers tours de roue en octobre dernier au volant de la A424 attendue l’an prochain sur les légendaires 24 Heures du Mans, point d’orgue du championnat, à l’occasion d’essais organisés en Espagne.

Il évoluera aux côtés de quatre Français : Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere et Charles Milesi – trois pilotes déjà en activité dans l’équipe – et Paul-Loup Chatin. L’Autrichien Ferdinand Habsburg complétera l’un des deux trios.

La répartition exacte des pilotes pour les deux voitures ainsi que la livrée officielle seront révélées le 7 février 2024.

« Avec Philippe Sinault (responsable de l’équipe, NDLR), nous tenions à recruter des pilotes non seulement rapides et fiables, mais aussi disposant d’un véritable esprit d’équipe et d’une bonne intelligence de course », a expliqué Bruno Famin, vice-président de la branche sportive d’Alpine.

« Chacun apporte au projet sa propre expérience et ses propres qualités, par exemple Charles avec sa jeunesse (22 ans, NDLR), Nicolas avec son vécu en endurance – il sera le mentor des jeunes pilotes –, et aussi Mick avec son expérience du très haut niveau », a poursuivi le Français.

Après avoir quitté fin 2022 la catégorie reine du WEC, la marque appartenant au groupe Renault fera son retour début mars pour les 6 heures du Qatar-avec, cette fois, une concurrence bien plus variée qu’en 2022 et surtout très relevée.

En effet, Alpine sera face à de nombreux grands constructeurs qui ont rejoint ou vont rejoindre comme elle la catégorie Hypercar, à l’image de Ferrari, revenu en 2023, ou de Lamborghini et BMW, aussi attendus l’an prochain.