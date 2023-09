(Guidonia Montecelio) Les Américains, qui sont sortis vainqueurs d’un duel présenté il y a deux ans au Wisconsin, sont conscients qu’une victoire en terrain hostile à la Coupe Ryder n’a pas été acquise depuis trois décennies.

Doug Ferguson Associated Press

La formation des États-Unis devra notamment composer avec une foule européenne bruyante, qui ne manquera pas de souligner chaque coup raté par les représentants de l’Oncle Sam.

Il n’était donc pas étonnant d’entendre le capitaine de l’équipe américaine Zach Johnson chanter les louanges du pays hôte lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe Ryder, jeudi. Il a encensé l’Italie, et rappelé la contribution inestimable des immigrants provenant de ce pays à la culture et à l’identité américaines.

« Et cette semaine, d’une certaine façon, nous espérons que les États-Unis pourront redonner à l’Italie », a-t-il dit.

Le capitaine de l’équipe européenne, Luke Donald, croit que les États-Unis pourront lui offrir au moins une chose.

« Ouais, un petit trophée en or quelque part en fin de journée dimanche », a-t-il évoqué, le sourire en coin.

PHOTO ALESSANDRA TARANTINO, ASSOCIATED PRESS Luke Donald

La bataille pour la coupe Ryder, qui appartient aux Américains depuis leur victoire de 19-9 contre l’Europe à Whistling Straits en 2021, commencera vendredi au parcours Marco Simone, en banlieue de Rome.

Johnson enverra d’abord le golfeur no 1 au monde, Scottie Scheffler, et son bon ami Sam Burns pour affronter le champion en titre du Tournoi des Maîtres, Jon Rahm, et Tyrrell Hatton, dans le premier des quatre matchs à l’affiche en lever de rideau de la compétition.

Quatre duels disputés selon la formule quatre balles, meilleure balle se dérouleront ensuite en après-midi. Ce sera la même chose samedi, avant les 12 matchs individuels prévus dimanche pour trancher le débat. Les Américains sont champions en titre, et ils n’ont besoin que de 14 des 28 points à l’enjeu pour conserver la coupe Ryder.

Dans les autres matchs à l’affiche vendredi, le Norvégien Viktor Hovland et le Suédois Ludvig Aberg auront rendez-vous avec les Américains Max Homa et Brian Harman ; Collin Morikawa et Rickie Fowler seront confrontés à Sepp Straka et Shane Lowry ; tandis que le clou de la journée opposera Patrick Cantlay et Xander Schauffele à Rory McIlroy et Tommy Fleetwood.