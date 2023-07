PHOTO CARLOS OSORIO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Évian-Les-Bains) Paula Reto a réussi huit oiselets en route vers une carte de 64, sept coups sous la normale jeudi, et causé une vive surprise en se hissant au sommet du classement à l’issue de la première ronde du Championnat Évian, l’un des cinq tournois majeurs de la LPGA.

Associated Press

La Sud-Africaine de 33 ans détient une avance de deux coups sur la Néo-Zélandaise Lydia Ko, championne du tournoi en 2015.

Trois autres golfeuses ont ramené des cartes de 66 soit la Française Céline Boutier, l’Américaine Alison Lee et la Thaïlandaise Wichanee Meechai, qui s’est ressaisie après avoir commis un boguey et un double boguey tôt dans sa ronde.

« J’ai eu tellement de plaisir », a lancé Reto. « La vue et tout le reste, c’est tout simplement fantastique d’être ici. J’ai réussi des coups de qualité en début de ronde et je me suis donné des chances (d’oiselets). »

La Canadienne Brooke Henderson, championne en titre, a joué 69 ce qui lui confère le 19e rang à égalité avec 15 rivales. Henderson a conclu sa journée avec quatre oiselets et deux bogueys.

PHOTO FABRICE COFFRINI, AGENCE FRANCE-PRESSE La Canadienne et championne en titre Brooke Henderson

Sa compatriote Maddie Szeryk, seule autre Canadiene inscrite, a complété sa journée avec un score de 71, égale à la normale.

La spectaculaire ronde de Reto a possiblement étonné parce qu’elle ne compte qu’une seule victoire en carrière sur le circuit de la LPGA. De plus, elle n’a jamais fait mieux qu’une 18e place à un tournoi majeur.

« Vous ne savez jamais ici avec ce parcours. Tout est possible », a déclaré Reto. « Il s’agit de se donner la meilleure opportunité de réussir des normales et des oiselets.

Sa seule bourde est survenue au 11e trou, sur lequel elle a commis un boguey.