Personne n’a remporté le Championnat Evian de manière consécutive depuis que l’évènement est devenu le cinquième tournoi majeur du golf professionnel féminin. La Canadienne Brooke Henderson est en mesure de réaliser l’exploit ce week-end.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

L’année dernière, Henderson a inscrit un deuxième triomphe en carrière à un tournoi majeur de la LPGA lorsqu’elle a gagné le Championnat Evian par un coup sur l’Américaine Sophia Schubert.

Or, même si de grands noms du golf féminin, comme Helen Alfredsson, Laura Davies, Annika Sorenstam et Ai Miyazato, ont gagné ce tournoi en plus d’une occasion, aucune d’entre elles n’a terminé au sommet du classement après 2013 lorsque la LPGA a fait du Championnat Evian un tournoi majeur.

« J’adore l’opportunité d’essayer de défendre mon titre, a déclaré Henderson lors d’une conférence de presse, mercredi. Le fait de tenir le trophée, hier, lorsque j’ai dû le redonner était très triste mais, en même temps, ç’a été très émouvant », a admis l’Ontarienne.

« C’était vraiment cool de voir mon nom gravé sur le trophée et me joindre à une longue liste d’anciennes championnes au passé incroyable. Pour moi, c’est vraiment cool de faire partie de ça. »

Davies est la seule golfeuse à avoir remporté le Championnat Evian lors d’années consécutives, en 1995 et en 1996. À l’époque, il s’agissait d’un tournoi du Circuit européen féminin.

« C’est vraiment emballant d’avoir l’opportunité d’être la première joueuse à le gagner deux années de suite », a admis Henderson, tout en précisant qu’il s’agissait de son objectif, ce week-end, sur les allées du Evian Resort Golf Club, à Évian-les-Bains, en France.

« Mais il y a tellement de joueuses talentueuses ici cette semaine, les meilleures au monde. Le simple fait d’avoir l’opportunité de bien jouer et de les affronter chaque semaine est vraiment cool. Je souhaite livrer de solides rondes jeudi et vendredi et je verrai si je peux me hisser au plus fort de la lutte et essayer de le gagner de nouveau. »

L’Ontarienne Maddie Szeryk est la seule autre Canadienne à participer au tournoi.