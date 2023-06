PHOTO DAN HAMILTON, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Certains des meilleurs joueurs au monde effectueront leur premier coup de départ à l’Omnium canadien RBC jeudi, en pleine tourmente provoquée par la fusion entre la PGA et le circuit LIV qui a ébranlé l’univers du golf plus tôt cette semaine.

La Presse Canadienne

Rory McIlroy, détenteur de quatre titres majeurs en carrière, convoitera un troisième titre consécutif en sol canadien, cette fois-ci au Oakdale Golf & Country Club de Toronto.

McIlroy fut particulièrement critique envers les golfeurs qui avaient choisi de se joindre au circuit LIV depuis un an. Toutefois, le circuit de la PGA, le Fonds d’investissement public (FIP) de l’Arabie saoudite, lequel est propriétaire du circuit LIV, et le circuit européen ont choisi de s’unir afin de créer un circuit mondial de golf professionnel masculin.

La controverse entourant le circuit LIV s’est donc invitée de nouveau à l’Omnium canadien cette année. McIlroy, qui est âgé de 34 ans, avait triomphé par deux coups l’an dernier, au moment même où le circuit LIV présentait le premier tournoi de son histoire.

Corey Conners, de Listowel, en Ontario, Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, Nick Taylor, d’Abbotsford, en C. -B., et Adam Svensson, de Surrey, en C. -B., font partie des 19 golfeurs canadiens qui tenteront de mettre un terme à la disette de 70 ans sans victoire d’un joueur local.

Conners, qui a gagné deux tournois en carrière sur le circuit de la PGA, est le joueur canadien le mieux classé.