(Los Angeles) Tiger Woods, qui s’est fait opérer de la cheville droite le mois dernier, a déclaré forfait pour le Championnat de la PGA, deuxième levée du Grand Chelem de la saison, son nom ne figurant pas sur la liste des participants publiée mercredi par les organisateurs.

Agence France-Presse

L’Américain aux quinze titres Majeurs avait subi une fusion pour soigner son arthrite post-traumatique d’une fracture talienne, ayant résulté de son grave accident de voiture subi en février 2021.

L’articulation sous-talienne est située juste sous celle de la cheville et une fusion peut soulager la douleur, mais sa rééducation n’est pas terminée. Il avait souffert physiquement lors du dernier Masters d’Augusta, joué début avril, au point d’abandonner au troisième tour.

C’est en Géorgie qu’il avait effectué son stupéfiant retour sur les verts, un an plus tôt, quatorze mois après sa terrible sortie de route près de Los Angeles, où le VUS qu’il conduisait avait enchaîné plusieurs tonneaux. Il avait souffert de plusieurs fractures ouvertes aux jambes, surtout la droite, la plus endommagée, qui ne donnait guère d’espoir quant à la poursuite de sa carrière.

Depuis, il n’a participé qu’à cinq tournois, allant au bout des quatre tours seulement à deux reprises. Et aucun calendrier n’a été fixé pour son retour.

Il sera le grand absent du Championnat de la PGA à Oak Hill, dans l’État de New York, programmé du 18 au 21 mai, où un plateau de 156 joueurs a été annoncé, avec les habituels favoris, en premier lieu desquels l’Espagnol N° 1 mondial Jon Rahm, sacré à Augusta il y a un mois, ainsi que 18 joueurs membres du LIV Golf, le circuit dissident de la PGA financièrement soutenu par l’Arabie saoudite, parmi lesquels Dustin Johnson et Phil Mickelson.