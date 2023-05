PHOTO SCOTT TAETSCH/LIV GOLF, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Londres) Le golfeur britannique Lee Westwood a estimé jeudi que le circuit européen, qu’il a quitté pour s’engager avec la compétition rivale LIV, n’était devenu qu’une « filière d’approvisionnement » pour le circuit américain US PGA.

Agence France-Presse

En démissionnant mercredi du DP World Tour avec son compatriote Ian Poulter et l’Espagnol Sergio Garcia, les trois golfeurs ont de facto renoncé à représenter l’Europe lors de la Ryder Cup, le match biannuel contre les États-Unis qui se tiendra à Rome plus tard dans l’année.

Dans un entretien au quotidien The Daily Telegraph, Westwood, 50 ans, a critiqué l’alliance formée entre l’US PGA Tour et le DP World Tour européen en réponse à l’émergence du circuit alternatif LIV, financé par l’Arabie saoudite.

« J’ai été membre à la fois du circuit européen et du PGA Tour, mais j’ai toujours dit que j’étais avant tout un membre du circuit européen et que je craignais que le circuit américain ne malmène (les Européens) et fasse tout pour assurer sa domination mondiale », a expliqué Westwood, ancien numéro un mondial.

« Et maintenant, à mon sens, le circuit européen s’est couché devant le PGA Tour et […] il n’est plus qu’une filière pour l’approvisionner », a-t-il ajouté.

« Les 10 meilleurs joueurs (européens) qui ne sont pas déjà exempts cette année, ont une voie d’accès vers le PGA Tour — c’est brader ces talents. Cela n’avait jamais été la politique du circuit (européen) avant cette “alliance stratégique” », a-t-il encore argumenté.

Il a aussi expliqué ne pas vouloir être passible d’amendes ou de suspensions en raison de sa participation aux tournois du LIV.

Le mois dernier, une commission d’arbitrage nommée par la cour d’appel de Londres avait donné raison au circuit européen. Celui-ci avait exclu de trois compétitions douze joueurs qui avaient participé, sans autorisation, au premier tournoi du circuit rival et leur avait infligé des amendes de 100 000 livres (170 000 $).

« J’ai payé mon amende par respect pour la commission d’arbitrage et j’ai ensuite retiré ce pouvoir au circuit. Je veux vraiment passer à autre chose », a conclu Westwood.