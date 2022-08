Will Zalatoris présentait une fiche d’un coup sous la normale pour sa ronde, samedi, et de moins-4 au classement cumulatif du tournoi — à quatre coups de la tête à ce moment de la compétition — lorsqu’il s’est fait mal au bas du dos en effectuant un coup au troisième trou.

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS

Will Zalatoris abdique en raison de maux de dos

(Wilmington) Will Zalatoris a ressenti une douleur au bas du dos et s’est retiré du Championnat de golf BMW, deuxième étape des éliminatoires de la Coupe FedEx de la PGA, après quatre trous samedi.

Associated Press

Zalatoris a fait savoir qu’il voulait être prêt pour l’étape finale des éliminatoires, la semaine prochaine.

La semaine dernière, lors de l’étape initiale de ces éliminatoires, Zalatoris a signé la première victoire de sa carrière sur le circuit de la PGA.

Ce tour de force lui a permis de se hisser au sommet du classement de la Coupe FedEx et au neuvième échelon du classement mondial.

Zalatoris présentait une fiche d’un coup sous la normale pour sa ronde, samedi, et de moins-4 au classement cumulatif du tournoi — à quatre coups de la tête à ce moment de la compétition — lorsqu’il s’est fait mal au bas du dos en effectuant un coup au troisième trou.

Il a reçu des soins sur le parcours, a joué le trou suivant et la douleur n’a pas diminué.

« [Will] était d’avis qu’il était préférable de se retirer du Championnat BMW et travailler avec son soigneur pendant les prochaines journées afin d’apaiser l’inflammation. Will a hâte de jouer la semaine prochaine à Atlanta », a fait savoir le gérant de Zalatoris, Allen Hobbs.

La saison de la PGA se terminera la semaine prochaine avec le Championnat du circuit à East Lake. Les 30 joueurs qui s’y seront qualifiés auront alors la chance de remporter la Coupe FedEx et la bourse de 18 millions de dollars US.