Will Zalatoris célèbre la victoire après avoir gagné le Championnat St. Jude à Memphis, au Tennessee

PHOTO MARK HUMPHREY, ASSOCIATED PRESS

Will Zalatoris arrache la victoire à Sepp Straka

(Memphis) L’Américain Will Zalatoris, au bout du suspense et du 3e trou, a eu le dernier mot sur l’Autrichien Sepp Straka : s’adjuger le St. Jude Championship, comptant pour la FedEx Cup, premier titre de sa carrière sur le circuit nord-américain PGA.

Agence France-Presse

Souvent placé, mais jamais encore gagnant dans les grands tournois, le Californien de 25 ans a enfin vaincu le sort sur l’exigeant parcours de Southwind, à Memphis (Tennessee).

« Après avoir été si proche, voir mes efforts payer a quelque chose d’impressionnant pour moi. J’ai hâte de faire la fête ce soir », a commenté le 14e joueur mondial, après ses deuxièmes places aux Internationaux d’Augusta en 2021, mais aussi au Championnat PGA et aux Internationaux des États-Unis cette année.

Zalatoris, qui aura 26 ans mardi, a rejoint le Colombien Camilo Villegas en 2008 dans le club fermé des joueurs dont la première victoire en USPGA est survenue lors d’une épreuve de la FedEx Cup.

Après deux premiers trous de série de fin de saison sur le no 18 où lui et Straka ont péniblement assuré le par, ils se sont orientés vers le no 11.

La chance lui a souri quand sa balle, partie au-delà du gazon, a rebondi sept fois sur les pierres d’un muret, pour finalement se coincer entre deux d’entre-elles, au lieu de tomber dans l’eau.

Plouf

L’Autrichien lui avait en revanche fait « plouf », avant d’envoyer son coup suivant dans le bunker, puis un autre assez loin du trou.

Zalatoris, qui avait alors de la marge, a choisi de prendre un point de pénalité pour mieux taper une approche du premier point de chute de son précédent coup, puis il a assuré un putt qui a fait bogey, synonyme de victoire.

L’Américain prend du même coup la tête du classement de la FedEx Cup, dont le Championnat St. Jude constituait le premier volet des finales, en réunissant au départ les 125 meilleurs joueurs de la saison régulière.

Seuls les 70 premiers se sont qualifiés dimanche pour la phase suivante, le BMW Championship programmé la semaine prochaine à Wilmington (Delaware), où les 30 meilleurs gagneront alors leur billet pour le championnat de clôture, à Atlanta.

Le vainqueur de cette ultime étape empochera un chèque de 18 millions de dollars.