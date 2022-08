Le circuit de la PGA a demandé à un juge fédéral de rejeter l’appel de trois joueurs qui ont rejoint le circuit LIV, appuyé par les fonds saoudiens, et qui souhaitent maintenant participer aux éliminatoires de la PGA.

Doug Ferguson Associated Press

Selon le circuit professionnel américain, les joueurs connaissaient les conséquences de leur décision, il y a deux mois.

Talor Gooch, Matt Jones et Hudson Swafford ont intenté une ordonnance d’injonction la semaine dernière, séparément d’une poursuite antitrust de 10 joueurs contre le circuit de la PGA.

L’audience est prévue mardi à San Jose, en Californie, deux jours avant le premier de trois tournois éliminatoires de la Coupe FedEx, qui offre un grand prix de 18 millions.

Le Championnat FedEx St. Jude a lieu à Memphis ce week-end et une bourse totale de 15 millions sera distribuée. Les 70 meilleurs golfeurs accéderont au deuxième tournoi éliminatoire, à Wilmington, dans le Delaware.

Gooch (20e), Jones (65e) et Swafford (67e) font partie des neuf joueurs ayant rejoint le circuit LIV et qui ont terminé la saison régulière de la PGA au sein du top-125 du classement de la Coupe FedEx. Les six autres joueurs n’ont pas demandé à participer aux éliminatoires.

Dans une déposition contre l’ordonnance d’injonction, lundi, la PGA soutient que les lois antitrust ne permettent pas aux trois joueurs d’avoir « le beurre et l’argent du beurre ».

« Même s’ils savaient très bien qu’ils enfreindraient les règles de la PGA et qu’ils seraient suspendus, les plaignants ont rejoint la ligue de golf LIV, qui les a payés des dizaines et des centaines de milliers de dollars en argent garanti, fourni par des fonds souverains saoudiens », a mentionné la PGA dans sa motion.

La PGA soutient donc que les joueurs savaient qu’ils ne seraient pas admissibles aux éliminatoires de la PGA « quand ils ont accepté des millions de la part du LIV pour enfreindre leur entente » avec le circuit.

Les joueurs n’ont pas été suspendus jusqu’à ce qu’ils participent à un premier tournoi du circuit LIV.