(St Albans) L’ancien champion de l’Omnium des États-Unis, Bryson DeChambeau, est devenu le plus récent golfeur de premier plan à signer avec la nouvelle série LIV Golf, financée par l’Arabie saoudite, confirmant qu’il participera aux tournois à venir aux États-Unis.

Associated Press

C’est une volte-face pour DeChambeau, qui avait précédemment affirmé qu’il continuerait à jouer au circuit de la PGA. Cela n’est désormais peut-être plus possible, car la PGA a annoncé, jeudi, que les joueurs qui font défection dans la série dissidente seront bannis des futurs évènements du circuit.

DeChambeau rejoint Dustin Johnson et Phil Mickelson, qui disputent le premier tournoi de la LIV Golf à l’extérieur de Londres cette semaine.

La mise sous contrat de DeChambeau a été annoncée alors que la deuxième ronde se déroulait au club Centurion, où les golfeurs ont passé une bonne partie des conférences de presse avant le tournoi à répondre à des questions sur le bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits de la personne.

L’Américain, classé 28e au monde, pourrait faire ses débuts à la série LIV Golf à Portland, Oregon, à compter du 30 juin.

« Il est passionné par le sport, innovant dans son approche et déterminé à repousser les limites dans la poursuite de l’excellence, a affirmé le président de la ligue, Greg Norman, dans un communiqué. Il n’a pas peur de sortir des sentiers battus et soutient notre mission de faire les choses différemment pour développer notre sport. La puissance et l’énergie qu’il apporte sur le terrain fourniront une impulsion supplémentaire à notre compétition à Portland et au-delà. »