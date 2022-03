PHOTO TERRANCE WILLIAMS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Phil Mickelson, qui est à l’écart de la sphère publique depuis ses propos incendiaires sur le circuit de golf rival financé par les Saoudiens et la PGA, a décidé de ne pas participer au Tournoi des Maîtres en 2022.

Doug Ferguson Associated Press

Le nom de Mickelson a été déplacé de la liste des golfeurs devant participer au tournoi à une section au bas du tableau titrée « anciens champions ne jouant pas ».

Les dirigeants d’Augusta National ont confirmé que Mickelson les a avisés qu’il ne participera pas au tournoi, qui se tiendra du 7 au 10 avril.

Ce sera la première fois que Mickelson sera absent du Tournoi des Maîtres depuis 1994, alors qu’il se remettait d’une fracture à une jambe survenue à la suite d’un accident de ski.

Mickelson a gagné le Tournoi des Maîtres pour la première fois de sa carrière en 2004. La silhouette du golfeur gaucher, sautant dans les airs après avoir réussi un oiselet sur le 18e vert pour remporter le tournoi, est devenue son logo personnel.

Mickelson a aussi remporté le Tournoi des Maîtres en 2006 et en 2010. Arnold Palmer, Tiger Woods et Jack Nicklaus sont les seuls golfeurs à avoir revêtu le Veston vert plus souvent que lui.

L’année dernière, à 50 ans, Mickelson est devenu le golfeur le plus âgé à gagner l’un des quatre tournois du Grand Chelem lorsqu’il est sorti victorieux du Championnat de la PGA.

Mickelson se trouvait au tournoi Saudi Invitational, un évènement sanctionné par le Circuit de golf asiatique, lorsqu’il a accusé le Circuit de la PGA, dans une interview accordée à Golf Digest, de « cupidité odieuse ».

Par ailleurs, il a déclaré au journaliste Alan Shipnuck, auteur d’une biographie sur Mickelson, que ça valait le coup de brasser des affaires avec les Saoudiens, malgré un historique d’abus des droits de la personne, si cela pouvait créer du changement au sein de la PGA.

« Nous savons qu’ils ont tué (le journaliste du Washington Post Jamal) Khashoggi et qu’ils ont des précédents terribles au niveau des droits de la personne, a-t-il laissé tomber. Ils exécutent des gens parce qu’ils sont homosexuels.

« Sachant tout ça, pourquoi j’y penserais ? Parce que c’est une occasion unique de remodeler le fonctionnement de la PGA. »

L’entrevue a eu lieu en novembre dernier. Mickelson a présenté ses excuses pour ses commentaires, qu’il a qualifiés d’« imprudents ». Il a aussi affirmé qu’il s’agissait de propos confidentiels. Shipnuck a déclaré qu’ils ne l’étaient pas.

Mickelson, qui a perdu de nombreux commanditaires depuis l’incident, n’a pas joué depuis le Saudi International, le 6 février. Dans un communiqué, il a admis qu’il avait « désespérément besoin » de s’éloigner (du golf) pour mettre de l’ordre dans ses priorités.

Lors du récent Championnat des joueurs, le commissaire Jay Monahan a déclaré qu’il n’avait pas parlé avec Mickelson, et qu’il avait hâte d’avoir une conversation avec lui lorsque Mickelson sera prêt à l’appeler.