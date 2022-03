PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Bradenton) Nelly Korda, la médaillée d’or olympique et no 1 américaine, a reçu un diagnostic d’un caillot de sang au bras et elle est rentrée chez elle pour se faire soigner.

Associated Press

Korda, installée au deuxième rang du classement de la LPGA, a publié sur ses comptes des réseaux sociaux qu’elle était à Ponte Vedra Beach, vendredi, pour un tournage commercial lorsque son bras a semblé enfler après un entraînement matinal de routine.

Elle s’est rendue aux urgences par mesure de précaution et on lui a diagnostiqué un caillot de sang. Elle n’a pas mentionné de quel bras il s’agit.

Korda, âgée de 23 ans, a précisé qu’elle était à la maison pour se faire soigner, qu’elle publiera des mises à jour dès qu’elles seront disponibles et qu’elle espère revenir au jeu bientôt.

L’année dernière, Korda est devenue l’une des plus grandes vedettes de la LPGA lorsqu’elle a remporté son premier tournoi majeur au championnat de la LPGA pour se hisser à la première place mondiale et a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo pour l’une de ses cinq victoires.

Elle a terminé l’année en disputant le championnat PNC avec son père, Petr, un champion de tennis du Grand Chelem qui a remporté les Internationaux d’Australie en 1998.

Korda a décidé de ne pas jouer les tournois de la LPGA en Asie ces deux dernières semaines et devait disputer la semaine prochaine la Classique JTBC près de San Diego. Le premier tournoi majeur de la LPGA de l’année, le Championnat Chevron à Rancho Mirage en Californie, commence le 31 mars.