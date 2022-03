PHOTO JOHN RAOUX, ASSOCIATED PRESS

(Orlando) Scottie Scheffler a joué le genre de golf qui permet de remporter un Omnium des États-Unis et c’est ce à quoi ressemblait la ronde finale de l’Invitation Arnold Palmer, dimanche, sur le parcours du Bay Hill.

Doug Ferguson Associated Press

Dans une ronde finale présentée dans des conditions parmi les plus difficiles des quarante dernières années, Scheffler a réussi des roulés cruciaux pour sauver deux normales peu ordinaires et a terminé sa journée avec une normale de 72 pour remporter le tournoi par un coup.

Avec cette victoire, Scheffler compte maintenant deux titres en un mois sur le circuit de la PGA après avoir empoché celui de l’Omnium de Phoenix. Il vient de grimper au cinquième rang mondial. Cette fois, il a dû trimer dur et résister à la pression alors que tous les golfeurs qui pouvaient aspirer à la victoire ont vécu une journée des plus angoissantes.

« Pour être parfaitement honnête, je suis exténué en ce moment, a commenté Scheffler après sa ronde. Ce parcours est une véritable torture. Je suis vraiment heureux de ne pas avoir eu à jouer de prolongation. »

À peine dix joueurs ont terminé la journée sous la normale alors que le pointage moyen était de 75,48, sois à peine un peu plus bas que lors de la finale l’an dernier.

« Je me sens sonné honnêtement », a déclaré Rory McIlroy après deux rondes de 76 au cours du week-end. « C’est comme du golf fou ! On n’est jamais récompensé pour nos bons coups. Dans ces conditions-là, c’est comme si on sentait qu’on ne jouait pas aussi bien qu’on le fait. »

Au cumulatif, Scheffler a terminé le tournoi à moins-5, un coup devant Billy Horschel (75), Tyrrell Hatton (69) et Viktor Hovland (74).

Horschel était le dernier golfeur à avoir une chance de rejoindre Scheffler en tête alors qu’il devait caler un roulé de 30 pieds pour l’oiselet au dernier trou. Sa balle n’est toutefois jamais passée près d’atteindre la coupe.

Hovland a eu ses chances, mais il s’est retrouvé dans la fosse au 17e et a dû se contenter d’un boguey. Alors qu’il lui fallait un oiselet au 18e, le Norvégien a raté la cible par 18 pieds.

Hatton, champion au Bay Hill il y a deux ans, a réussi l’exploit d’enregistrer sept oiselets sur un parcours dur et cassant avec des verts ultras rapides où la balle semblait glisser autant qu’elle roulait.

Il a terminé sa journée plus d’une heure avec le groupe de meneurs et il semblait avoir assez bien fait pour au moins forcer une prolongation, mais Scheffler s’est montré imperturbable.

Même lorsqu’il s’est mis dans le pétrin au 15e, caché derrière un arbre, il a su se sortir de son bourbier en envoyant sa balle tout juste devant le vert avant de finir le travail avec un roulé de 20 pieds pour sauver sa normale.

Puis au 16e, une normale-5, Scheffler a joué de chance en rattrapant à nouveau une situation qui aurait pu être catastrophique en utilisant son « wedge » pour éviter l’obstacle d’eau et envoyer sa balle à six pieds de la coupe pour sauver une autre normale.