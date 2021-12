Golf

Jin Young Ko sacrée joueuse de l’année de LPGA

(Naples) Alors que les enjeux étaient élevés face à sa plus coriace rivale, Jin Young Ko a livré une performance frôlant la perfection dimanche pour remporter le tournoi le plus payant de la saison et coiffer Nelly Korda pour rafler le titre de joueuse de l’année sur le circuit de la LPGA.