Championnat DP World Tour

Agence France-Presse

(Dubaï) Rory McIlroy a perdu la tête du Championnat DP World Tour, grande finale du circuit européen de golf, en faisant un double bogey sur son dernier trou vendredi, ce qui a profité à Shane Lowry, John Catlin et Sam Horsfield.

Le Nord-Irlandais de 32 ans, ancien numéro 1 mondial, semblait avoir la situation bien en main, mais sur le 18 du parcours de Jumeirah (normale 5), un coup d’envoi dans une trappe de sable, puis un coup dans l’eau l’ont fait reculer de trois places au classement général.

Vainqueur de ce tournoi en 2012 et 2015, McIlroy attaquera donc la fin de semaine au 4e rang, à 9 coups sous la normale, mais à un seul coup des trois co-meneurs, l’Irlandais Lowry, l’Américain Catlin et l’Anglais Horsfield, tous à -10.

Le vainqueur de ce tournoi, réservé aux 50 meilleurs cette année sur le Tour européen, empochera 3 millions de dollars. Le favori de la « Race to Dubai », classement final du circuit européen, reste plus que jamais l’Américain Collin Morikawa, actuellement 6e ex aequo, à huit coups sous la normale.

Classement du Championnat DP World Tour

1. John Catlin (USA) -10 (69-65)

. Shane Lowry (IRL) -10 (69-65)

. Sam Horsfield (ENG) -10 (68-66)

4. Alexander Björk (SWE) -9 (68-67)

. Rory McIlroy (NIR) -9 (65-70)

6. Martin Kaymer (GER) -8 (68-68)

. Collin Morikawa (USA) -8 (68-68)

8. Sergio Garcia (ESP) -7 (68-69)

. Joachim Hansen (DEN) -7 (67-70)

. Robert MacIntyre (SCO) -7 (68-69)

11. Dean Burmester (RSA) -6 (69-69)

. Jamie Donaldson (WAL) -6 (70-68)

13. Paul Casey (ENG) -5 (70-69)

. Thomas Detry (BEL) -5 (69-70)

. Matthew Fitzpatrick (ENG) -5 (70-69)

. Rasmus Hœjgaard (DEN) -5 (70-69)

. Nicolai Hœjgaard (DEN) -5 (68-71)

. Thomas Pieters (BEL) -5 (73-66)

. Jeff Winther (DEN) -5 (70-69)

20. Marcus Armitage (ENG) -4 (68-72)

. Rafael Cabrera (ESP) -4 (70-70)

…

26. Min Woo Lee (AUS) -3 (72-69)

31. Richard Bland (ENG) -2 (73-69)

. Tommy Fleetwood (ENG) -2 (70-72)

. Ian Poulter (ENG) -2 (73-69)

38. Adrià Arnaus (ESP) -1 (75-68)

. Tyrrell Hatton (ENG) -1 (70-73)

. Will Zalatoris (USA) -1 (70-73)

43. Patrick Reed (USA) Par (72-72)

52. Bernd Wiesberger (AUT) +8 (76-76)