Sergio Garcia et Jon Rahm, de l'équipe européenne, se félicitent après avoir gagné le huitième trou contre les Américains Justin Thomas et Jordan Spieth.

(Sheboygan) Le fer droit de Jon Rahm est toujours aussi efficace. Rory McIlroy et Ian Poulter en arrachent davantage.

Associated Press

Rahm a réussi des coups roulés pour des oiselets totalisant 99 pieds pour permettre à son duo, complété par son compatriote Sergio Garcia, de prendre les devants par deux contre les Américains Justin Thomas et Jordan Spieth après huit trous à la Coupe Ryder.

Derrière eux, à l’occasion d’une matinée plutôt fraîche à Whistling Straits, McIlory et Poulter ont concédé leurs cinq premiers trous à leurs rivaux, Patrick Cantlay et Xander Scauffele. Ils tirent de l’arrière par cinq après cinq trous.

Les autres duos américains mènent par un chacun au milieu de leur match disputé selon la formule des coups alternés. Dustin Johnson et Collin Morikawa sont confrontés à Paul Casey et Viktor Hovland, tandis que Brooks Koepka et Daniel Berger croisent le fer avec Lee Westwood et Matt Fitzpatrick.

Les États-Unis tentent de remettre la main sur la coupe après avoir perdu à Paris il y a trois ans. L’Europe a remporté la Coupe Ryder lors de neuf des 12 dernières rencontres.