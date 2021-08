PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS

(Owings Mills) Rory McIlroy a connu sa meilleure première ronde en près d’un an, jeudi, et il partage la tête du Championnat BMW avec Jon Rahm et Sam Burns.

Doug Ferguson La Presse Canadienne

McIlroy a réussi un aigle au 16e trou du parcours de Caves Valley et il a remis une carte de 64 (moins-8), tout comme Rahm et Burns.

McIlroy n’a pas amorcé un tournoi avec un aussi bas pointage depuis le 64 qu’il a inscrit au Championnat du circuit de la PGA, l’an dernier. Il occupe actuellement le 28e rang du classement de la Coupe FedEx et seuls les 30 premiers passent au prochain tournoi.

« J’ai déjà vécu des séries aux cours desquels j’étais dans le groupe de tête. Quand tu es dans le top 3 du classement de la Coupe FedEx, ça peut jouer sur ton mental, a-t-il expliqué. Je suis dans une position que je dois absolument bien jouer pour revenir la semaine prochaine. »

Quant à Rahm, il est reposé et implacable comme jamais.

Le champion de l’Omnium des États-Unis et numéro un mondial a réussi cinq oiselets sur le premier neuf et il n’a commis aucun boguey. Il s’agissait de la 15e fois au cours de ses 17 dernières rondes qu’il terminait sa journée dans la soixantaine.

Rahm revient d’une troisième place lors du premier tournoi des séries de la Coupe FedEx, lorsqu’il a perdu une avance de deux coups sur le deuxième neuf.

Burns n’a commis aucun boguey et il a joué 64 pour une quatrième fois à ses huit dernières rondes. Bien qu’il soit en très bonne position pour participer au Championnat du circuit de la PGA, Burns est populaire parce qu’il pourrait devenir un des six choix du capitaine américain en vue de la Coupe Ryder.

C’est une position difficile pour plusieurs joueurs, qui veulent obtenir la sixième et dernière place automatique au sein de l’équipe américaine, ou du moins retenir l’attention de Steve Stricker.

« Pour l’instant, je suis concentré à savoir ce que je veux manger et je vais continuer à faire mes affaires », a dit Burns.

Dix-huit joueurs ont ramené une carte de 67 ou moins à Caves Valley, dont Sergio Garcia (65), Patrick Cantlay (66), Tony Finau, Xander Schauffele et Dustin Johnson (67).

Finau a remporté le tournoi The Northern Trust en prolongation, la semaine dernière, après que lui et Cameron Smith eurent montré un pointage cumulatif de - 20. Ce pointage pourrait encore être nécessaire à Caves Valley.

Le Canadien Mackenzie Hughes a joué 69 et il se retrouve à égalité au 29e échelon alors que son compatriote Corey Conners (70) pointe à égalité au 42e rang. Conners fait actuellement partie du top 30 au classement de la Coupe FedEx.