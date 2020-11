PHOTO CHRIS CARLSON, ASSOCIATED PRESS

(Augusta) Même sans spectateurs en novembre, le Tournoi des Maîtres a tenu les amateurs en haleine avec 10 joueurs séparés par un coup au début du week-end.

Doug Ferguson

Associated Press

Puis Dustin Johnson a transformé le tournoi en l’affaire d’un seul golfeur.

Johnson a fait honneur à son rang de golfeur no 1 au monde, samedi, se détachant d’une quintuple égalité en tête en jouant moins-4 sur les quatre premiers trous de la troisième ronde. Il a finalement inscrit un score de 65 (moins-7) pour égaler un record du Tournoi des Maîtres après 54 trous.

De plus, Johnson possède une avance de quatre coups au sommet du tableau des meneurs.

Dimanche, Johnson en sera à sa cinquième occasion à commencer la ronde finale d’un tournoi majeur au moins à égalité en tête. Son seul titre majeur a été acquis à l’Omnium des États-Unis en 2016, quand il était venu de l’arrière.

Il a échappé récemment échappé une avance d’un coup en tête au Championnat de la PGA, cet été. Il avait alors joué 68 en ronde finale et rendu les armes devant Collin Morikawa, qui avait joué 64.

Johnson a évité les bogueys lors de la troisième ronde, samedi, et il se retrouve à moins-16. Cela égale le record établi par Jordan Spieth en 2015, en route vers une victoire du Texan par quatre coups devant Justin Rose et Phil Mickelson.

Parmi les joueurs à la poursuite de Johnson, on retrouve deux recrues au Tournoi des Maîtres.

Le Sud-Coréen Sungjae Im a inscrit un oiselet à son dernier trou pour un score de 68. Le Mexicain Abraham Ancer a inscrit une normale au 18e et a remis une carte de 69. Ils se retrouvent à moins-12, en compagnie de l’Australien Cameron Smith.

Smith a commencé la troisième ronde avec 12 normales consécutives. Il a ensuite réussi trois oiselets d’affilée et a bouclé sa ronde en 69 coups.

L’Américain Justin Thomas et l’Espagnol Jon Rahm se sont sortis de la course. Rahm a commis un double boguey au huitième trou après avoir envoyé sa balle dans les buissons, tandis que Thomas a envoyé sa balle à l’eau au 15e et a commis un boguey.

Les deux ont aussi inscrit des bogueys au 18e. Thomas a remis une carte de 71 et Rahm, de 72.

« Plutôt terrible », a répondu Rahm quand il a été invité à décrire sa journée.

Le champion en titre Tiger Woods sera en action dimanche, avant de remettre le veston vert au vainqueur.

Woods se retrouvait à moins-4 après 10 trous cette semaine, mais il a gagné un seul coup par rapport à la normale à ses 44 trous suivants. Il a inscrit des scores de 71 et 72 lors des deuxième et troisième rondes et accuse un retard de 11 coups sur Johnson.

Corey Conners, de Listowel, en Ontario, a inscrit un pointage de 71 et il se retrouve à égalité au 15e rang à moins-6. Nick Taylor, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a joué 69 pour grimper à égalité au 29e rang à moins-3. Mike Weir, de Brights Grove, en Ontario, suit à moins-2 à égalité au 36e rang à la suite d’une ronde de 71.