(Augusta) Sergio Garcia s’est retiré du Tournoi des Maîtres après avoir informé les dirigeants de l’Augusta National qu’il avait subi un test positif à la COVID-19.

Doug Ferguson

Associated Press

Il devient ainsi le deuxième joueur à renoncer au tournoi en raison du coronavirus. Joaquin Niemann, du Chili, a annoncé le week-end dernier qu’il ne serait pas de la partie en raison d’un test positif.

Garcia a remporté son seul titre en tournois majeurs à Augusta, il y a trois ans, à sa 19e participation, la plus élevée avant d’obtenir son Veston vert.

« Après 21 ans sans rater un seul tournoi majeur, je vais malheureusement manquer le Tournoi des Maîtres cette semaine », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

« Ce qui importe, c’est que ma famille et moi se portent bien. Nous reviendrons plus fort et tenterons de gagner le Veston vert en avril. »

L’Espagnol a joué la semaine dernière l’Omnium de Houston, qui a vendu 2000 billets pour chaque jour de compétition. Il s’agissait du premier tournoi aux États-Unis à accueillir des spectateurs de façon limitée sur le parcours. Garcia n’avait pas participé aux rondes du week-end.

Sur son compte Twitter, Garcia a expliqué qu’il a commencé à ressentir un mal de gorge et une toux alors qu’il roulait en direction de son domicile à Austin, au Texas, samedi soir.

« Les symptômes étaient encore présents dimanche matin et j’ai décidé de me faire tester pour la COVID-19, ainsi que mon épouse Angela. Heureusement, elle a obtenu un résultat négatif, mais pas moi », a-t-il noté.

Garcia est le 15e golfeur de la PGA à subir un test positif à la COVID-19 depuis le retour à la compétition, en juin.

Le plateau du Tournoi des Maîtres a été réduit à 92 golfeurs à la suite du retrait de deux autres anciens champions.

Angel Cabrera, vainqueur en 2009, a subi une opération au bras gauche et ne devrait pas effectuer un retour avant le mois de janvier. Trevor Immelman, qui avait gagné le tournoi l’année précédente, est inscrit à titre de non participant. Il doit travailler avec le réseau CBS cette semaine.

Immelman n’a pas immédiatement répondu à un texto de l’Associated Press afin d’obtenir des précisions.