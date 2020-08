(Ottawa) L’Omnium canadien de golf féminin aura lieu au Ottawa Hunt and Golf Club en 2022, a annoncé Golf Canada par voie de communiqué mercredi matin.

La Presse canadienne

Ce sera la cinquième fois de l’histoire que ce tournoi sera présenté dans la capitale fédérale canadienne, et la quatrième au Ottawa Hunt and Golf Club (OHGC). L’Omnium canadien de golf féminin s’est déroulé au OHGC en 1994, 2008 et 2017.

La Sud-Coréenne Sung Hyun Park avait triomphé par deux coups à Ottawa en 2017. L’Ontarienne Brooke Henderson, qui est membre honoraire du OHGC, lui avait succédé à titre de championne du tournoi en 2018, au Wascana Country Club de Regina, en Saskatchewan.

La championne en titre est la Sud-Coréenne Ko Jin-young, vainqueure au Magna Golf Club d’Aurora, en Ontario, l’an dernier.

L’Omnium canadien de golf féminin distribue chaque année une cagnotte totale de 2,35 millions US, soit la bourse la plus importante de la saison après celles des cinq tournois majeurs et du Championnat CME Group.

En raison des restrictions affectant les déplacements et les traversées frontalières liées à la pandémie de la COVID-19, l’Omnium canadien de golf féminin de 2020 prévu au Shaughnessy Golf and Country Club de Vancouver a été reporté à l’an prochain. Il se déroulera plutôt du 23 au 29 août 2021.