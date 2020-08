(Norton) Harris English s’est emparé de la tête de l’Omnium Northern Trust, jeudi, mais il a été rejoint au sommet par trois autres golfeurs.

Doug Ferguson

Associated Press

English a réussi des oiselets consécutifs aux 11e et 12e trous du parcours du TPC Boston et il a ajouté deux longs coups roulés pour un oiselet lors des 13e et 14e fanions.

L’Américain a remis une carte de 64 (moins-7), mais il n’est pas resté en tête longtemps. Kevin Streelman, Cameron Davis et Russell Henley ont eux aussi joué 64.

Un imposant contingent de sept joueurs, comprenant notamment Louis Oosthuizen, Charley Hoffman et Scott Piercy, suivent les meneurs à un coup du premier rang.

Oosthuizen, Hoffman et Piercy doivent tous les trois connaître un bon tournoi pour se donner une chance d’accéder aux séries de la Coupe FedEx.

Tiger Woods a connu une bonne fin de première ronde, réalisant cinq oiselets lors de ses 10 derniers trous, et il a signé une carte de 68. Il se retrouve à égalité au 30e échelon avec plusieurs golfeurs, dont les Canadiens Mackenzie Hughes et Nick Taylor.

Adam Hadwin, qui est à égalité en 72e place, à moins-1, et Corey Conners, qui pointe en 98e position, à plus-1, sont les autres représentants de l’unifolié à cet évènement.