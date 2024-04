(Bruxelles) Le cycliste belge Steff Cras dit avoir « frôlé la mort » dans la terrible chute collective qui a marqué le Tour du Pays basque jeudi dernier, rapporte mardi le journal La Dernière heure.

Agence France-Presse

Le grimpeur de la formation TotalEnergies souffre d’un pneumothorax à droite, de fractures costales ainsi que de deux fractures vertébrales costales. Il est au nombre des coureurs qui ont été les plus touchés dans cette chute survenue lors de la 4e étape, avec les vedettes Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel et l’Australien Jay Vine.

« J’ai eu la trouille de ma vie, car je n’ai pas pu respirer pendant trente secondes. […] Je n’avais plus qu’un seul poumon qui fonctionnait », a raconté Cras au journal belge.

« J’ai frôlé la mort. J’ai compris en voyant le bloc de béton (en bordure de la route, NDLR) qu’à 20 centimètres près, je serais mort. Honnêtement, j’ai eu beaucoup de chance », a ajouté le coureur, 11e du dernier Tour d’Espagne.

Cras, 28 ans a quitté l’hôpital de Saint-Sébastien lundi et devait passer de nouveaux examens mardi à l’hôpital d’Herentals, en Belgique, précise La Dernière Heure.

Le leader de TotalEnergies se souvient avoir été catapulté « comme un ballon de foot par un autre coureur », le Slovène Primoz Roglic, lui aussi contraint à l’abandon, mais qui ne souffre d’aucune fracture.

Le Belge espère être rétabli à temps pour le Tour de France (29 juin – 21 juillet), qu’il avait dû abandonner sur chute l’an dernier, envoyé au sol par un spectateur trop avancé sur la route.