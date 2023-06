C’est une course de rattrapage qu’a dû faire Léandre Bouchard (Foresco Holding Proco RL Pro Team), dimanche, à la Coupe du monde de vélo de montagne de Lenzerheide, en Suisse. Pris dans une chute dès le coup d’envoi de l’épreuve, il a été relégué en 98e place pour lentement remonter sur la tête de course et conclure au 56e rang (+6 min 01 s).

Le Suisse et champion du monde Nino Schurter (Scott-SRAM) s’est imposé et a réécrit le livre des records en devenant l’athlète masculin le plus titré en Coupe du monde de cross-country olympique avec 34 victoires. Il a devancé le Sud-Africain Alan Hatherly (+15 s) et le Français Jordan Sarrou (+16 min).

Raphaël Auclair (Pivot Cycles – OTE, +6 min 49 s) a terminé non loin derrière Bouchard en 62e place, tandis que Victor Verreault (Foresco Holding Proco RL Pro Team), 86e (-1 tour) et Anthony Audet, 98e (-3 tours) ont été sortis du parcours par les commissaires en raison de leur retard trop important.

« J’espérais un bon résultat, car c’est un parcours qui me convient bien. Par contre, dès le départ, je suis parti avec deux prises contre moi », a expliqué Bouchard à propos de la chute survenue devant lui. « Je n’étais pas le responsable, mais j’en ai été victime. J’ai été touché à une hanche et un coude, en plus d’une manette de frein a été prise dans une roue de quelqu’un. Je suis reparti assez loin, mais j’avais de bonnes jambes et je suis vraiment remonté. J’avais du gaz ! »

L’athlète d’Alma a quand même dû être patient pour remonter au classement, car plusieurs compétiteurs étaient devant lui et il ne pouvait pas doubler des concurrents partout sur le parcours.

« J’y allais un coureur à la fois et c’était encourageant, car dans certaines montées c’était possible d’en passer quatre ou cinq en même temps. »

La saison 2022 de l’Olympien des Jeux du Rio a été marquée par une chute survenue à l’entraînement à l’aube de la première Coupe du monde. Le pneumothorax et des côtes cassées qui ont suivi n’ont pas laissé que des séquelles physiques. Ils ont aussi eu une incidence sur son classement international.

Moins de points internationaux, cela se traduit à être relégué plus loin sur les lignes de départ et aussi de ne plus participer aux courses de critérium (Short Track), une autre occasion d’accumuler des points.

« J’espère avoir bientôt accès aux courses de Short Track et prendre moins de risques sur les départs. J’y vais une étape à la fois. […] Je sens que j’ai nettement une meilleure forme que l’an passé. C’est rassurant et je suis en train de retrouver des sensations que j’ai pu avoir en 2021 qui avait été une belle année pour moi. Comme le dit un ami : c’est comme un cercle vicieux d’être pris dans la boîte à sardine. Sauf que là, j’ai la forme pour en sortir. »

Laurie Arseneault (Pittstop Racing Team), de Terrebonne, a été la meilleure Québécoise à la course élite féminine en se classant 63e (-1 tour). Roxanne Vermette s’est classée 75e (-2 tours) et Juliette Tétreault 80e (-2 tours).

Jennifer Jackson a signé le meilleur résultat canadien avec une 39e place (+7 min 13 s). La Française Loanna Lecomte a été la première à franchir la ligne d’arrivée.

Chez les femmes de moins de 23 ans, Ophélie Grandmont (+11 min 55 s), Marie-Fay St-Onge (+12 min 10 s) et Juliette Larose-Gingras (+12 min 41 s) ont fait un tir groupé et ont respectivement fini en 52e, 53e et 54e places.

Finalement, du côté des hommes de moins de 23 ans, Zorak Paillé (Pittstop Racing Team, +7 min 51 s) et Zachary Brunelle (-1 tour) se sont classés 66e et 110e de l’épreuve où le Britanno-Colombien Carter Woods a pris le deuxième rang, à seulement 2 secondes du vainqueur, le Suisse Dario Lillo.

La prochaine étape du circuit de la Coupe du monde de cross-country de vélo de montagne aura lieu la fin de semaine prochaine à Leongang-Salzburgerland, en Autriche.