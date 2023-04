(Arenberg) Tadej Pogacar a « le physique et le mental pour gagner Paris-Roubaix » un jour, a assuré mardi le directeur de la « Reine des classiques » Thierry Gouvenou, en marge de la reconnaissance du parcours 2023.

Agence France-Presse

Vainqueur du Tour des Flandres dimanche, le Slovène ne participera pas cette année encore à Paris-Roubaix qui aura lieu dimanche. S’il compte bien découvrir l’Enfer du nord un jour, il estime devoir d’abord prendre un peu de poids pour être compétitif sur la classique pavée, promise d’abord aux costauds et aux gros rouleurs.

« Je pense qu’il peut compenser largement son manque de poids par ses qualités physiques hors-norme et sa volonté. Bernard Hinault n’était pas très lourd non plus et il a gagné Paris-Roubaix », a commenté Thierry Gouvenou, encore estomaqué par « l’attaque de Pogacar sur les Champs Élysées lors de la dernière étape du Tour de France » en 2022.

« Ça dénote d’un état d’esprit exceptionnel, a ajouté Gouvenou. Il a un vrai mental. En plus c’est un coureur qui est sensible à l’histoire de son sport comme l’a montré sa présence cette année sur Paris-Nice, le couteau entre les dents. »

« Et, a-t-il conclu en plaisantant, on ne va certainement pas lui dire qu’il n’a pas le droit de venir sur Paris-Roubaix parce qu’il est trop maigre ! »

Pogacar (66 kg pour 1,76 m) est devenu dimanche le troisième coureur de l’histoire à avoir remporté à la fois le Tour de France (en 2020 et 2021) et le Tour des Flandres, rejoignant le Français Louison Bobet et le Belge Eddy Merckx dans ce club très fermé.

À 24 ans seulement, il a déjà gagné trois des cinq Monuments du cyclisme, en comptant aussi Liège-Bastogne-Liège en 2021 et le Tour de Lombardie en 2021 et 2022. Il ne lui reste plus que Milan-Sanremo, où il a fini quatrième il y a un mois, et Paris-Roubaix à conquérir.

Un seul homme a réussi à gagner les cinq Monuments et le Tour de France : Eddy Merckx.

En l’absence du Slovène dimanche, Gouvenou espère voir un duel au sommet entre le Belge Wout Van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel. « Ils nous ont habitués à des grands duels, mais malheureusement pas encore sur Paris-Roubaix. Je pense qu’ils l’attendent aussi parce que les années passent et ils n’ont toujours pas inscrit Paris-Roubaix à leur palmarès », a-t-il dit.