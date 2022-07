Un homme originaire de Trois-Rivières relèvera tout un défi, le 16 juillet prochain, dans le but d’amasser des fonds pour la fondation Sur la pointe des pieds. Simon Dravigné, triathlète et ex-compétiteur de BMX de niveau mondial, va parcourir 700 kilomètres en vélo de route en 24 heures de Chicoutimi à Saint-Jean-sur-Richelieu.

AUDREY TREMBLAY Le Nouvelliste

« Les jeunes atteints du cancer vivent un défi presque tous les jours, je me suis dit qu’un défi d’une journée pour moi, ce n’est rien à côté d’eux. Alors, je me suis dit : “let’s go, on l’essaie !” », lance le principal intéressé.