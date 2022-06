Malgré un contre-la-montre « à peaufiner », Hugo Houle (Israel – Premier Tech) avait plusieurs raisons de sourire au terme du Tour de Suisse. Sa 15e place au classement général représente le meilleur résultat de sa carrière à cette course, puis il a vu son coéquipier danois Jakob Fuglsang monter sur la troisième marche du podium.

luc.turgeon@sportcom.qc.ca Sportcom

Dimanche, Houle a signé le 22e temps de la course contre-la-montre qui faisait office de huitième et dernière étape du Tour de Suisse. Il a mis 1 minute 45 secondes de plus que le vainqueur Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) pour compléter les 25,6 kilomètres du parcours.

« C’est un chrono correct. Je suis bien parti, mais au retour, c’est là qu’il fallait faire la différence avec un gros vent de face. Avec une chaleur accablante de 39 degrés Celsius, c’était très difficile. Les jambes n’étaient pas fantastiques, mais ça va. J’ai bien géré et j’ai fait du mieux que je pouvais », a partagé l’athlète de Sainte-Perpétue.

Fuglsang, qui a perdu le maillot jaune la veille, s’est classé neuvième (+1 minute 2 secondes) samedi.

Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a pris le deuxième rang de l’étape, à 3 secondes d’Evenepoel, mais s’est emparé de la tête au classement général. Il était à seulement 2 secondes du Colombien Sergio Higuita (BORA – hansgrohe) avant le début de cette épreuve et l’a finalement devancé par 1 minute 12 secondes.

Photo Gian Ehrenzeller, Associated Press Geraint Thomas

Selon Houle, les membres d’Israel–Premier Tech peuvent dire mission accomplie cette semaine. Tous ont contribué au podium de Fuglsang, sans oublier la victoire du Sud-Africain Daryl Impey lors de la quatrième étape.

« Ça fait du bien au moral de cumuler des points un peu. On a un bon momentum. Le vent finit toujours par tourner et c’est un bon signe pour la suite. Tout le monde a bien performé et ç’a été très agréable, il y avait une très belle ambiance », a souligné Houle.

Groupama-FDJ parmi le top-5

Parmi les favoris pour l’emporter dimanche, le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) a fini troisième (+11 secondes) du contre-la-montre et pointe au cinquième rang du classement général, à 2 minutes 25 secondes de Geraint Thomas.

« Un peu déçu pour Stefan aujourd’hui [dimanche], mais dans l’ensemble, ça a été un très bon tour », a indiqué Antoine Duchesne, 48e du contre-la-montre et 43e au classement général.

Le Québécois participait à sa première course World Tour depuis avril et a souffert d’un coup de chaleur dès la première étape du Tour de Suisse. Il a réussi à retrouver son rythme par la suite, même si les hautes températures ont persisté.

« Je suis assez content dans l’ensemble, j’étais un peu stressé pour le reste de la semaine après le premier jour. Finalement, je m’en suis bien remis. J’ai pu faire un bon travail toute la semaine et de finir hier [samedi] avec la victoire de Thibaut [Pinot], ça rend le tout plus beau », a-t-il ajouté.

Il s’agissait de la deuxième victoire d’étape de Thibaut Pinot cette saison après celle récoltée au Tour des Alpes, en avril dernier.

Antoine Duchesne et Hugo Houle sauront dans les prochains jours s’ils sont sélectionnés pour le 109e Tour de France qui débutera le 1er juillet.

« Le Tour de Suisse est toujours une bonne préparation pour le Tour de France. Il a fait très chaud et les performances ont été bonnes. Je suis satisfait, reste à voir si j’ai gagné ma place, a partagé Houle, en confiance. Je suis content de ma semaine, peu importe ce qui arrive. J’ai quand même eu un de mes meilleurs résultats sur une grosse course et je pense que ça démontre la forme que j’ai. »