Affecté par un rhume tout juste avant le début du Critérium du Dauphiné, le cycliste James Piccoli s’est mis au défi après avoir épaulé ses coéquipiers, mardi, dans la montée finale de la troisième étape. Le verdict : la forme du Québécois semble bel et bien de retour.

« Même si mon travail était terminé une fois arrivé à la dernière montée, je voulais voir si la forme était au rendez-vous. Je peux confirmer que tout se passe bien, c’est la première journée où je peux pousser au maximum. Avec le contre-la-montre qui arrive demain [mercredi], ce sera l’occasion de reprendre un peu plus la forme », a-t-il ajouté.

Malgré ces nouvelles encourageantes sur le plan individuel, Piccoli avait comme objectif principal d’épauler ses coéquipiers lors de la troisième étape de l’évènement. Le cycliste de 30 ans a également réussi cette mission puisque le Britannique Chris Froome a obtenu le meilleur résultat du jour chez Israel – Premier Tech en terminant au 35e rang (+31 secondes).

« L’objectif de la journée était de placer Chris dans une situation avantageuse avant le dernier col. C’est donc mission accomplie et nous sommes bien contents de notre travail aujourd’hui [mardi]. Simon Clarke n’était pas trop loin lui non plus (52e, “1 minute 1 seconde), on a été là pour les soutenir et c’est ce qui compte », a mentionné Piccoli, qui a conclu la journée au 88e échelon (+4 minutes 16 secondes).

Les derniers instants de la course ont été forts en intensité alors que le détenteur du maillot vert Wout Van Aert (Jumbo-Visma) était convaincu qu’il se dirigeait facilement vers la victoire dans un sprint massif. Le Français David Gaudu (Groupama – FDJ) n’avait toutefois pas dit son dernier mot et il a réussi une remontée spectaculaire pour devancer Van Aert à la dernière seconde, lui qui avait déjà les deux bras dans les airs pour célébrer.

Le Français Victor Lafay (Cofidis) a complété le top-3 de la journée.

Malgré sa mésaventure en fin de parcours, Van Aert récupère le maillot jaune qu’il avait perdu à la deuxième étape aux dépens du Français Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), 43e du jour. Gaudu fait un bon de 68 places pour se retrouver tout juste derrière le Belge au classement général provisoire (+6 secondes).

Provisoirement 35e, Chris Froome est le mieux classé de l’équipe Israel – Premier Tech au classement général.

La quatrième étape du Critérium du Dauphiné sera un contre-la-montre de 31,9 kilomètres entre Montbrison et La Bâtie d’Urfé.