(Marmolada) Jai Hindley s’est propulsé en tête du classement général du Tour d’Italie, samedi, avec une seule journée à négocier à cette épreuve cycliste éreintante.

Associated Press

La 20e étape s’est déroulée dans les Dolomites, et a culminé à la Marmolada, le sommet le plus élevé de la chaîne de montagnes italienne. Le favori local, Alessandro Covi, s’est éventuellement adjugé l’étape, sa première dans une course majeure, à l’issue d’une longue attaque en solitaire.

Covi a augmenté la cadence sur les pentes du Passo Pordoi, puis il a filé seul au travers de la Cima Coppi, s’adjugeant du même coup de précieux points pour avoir franchi en premier le sommet le plus élevé du Giro de 2022.

Il s’est forgé un coussin de deux minutes devant les derniers membres de l’échappée à l’approche du Passo Fedaia, et de six minutes devant le peloton principal.

Covi a ensuite repoussé une attaque de Domen Novak, et l’Italien a pu franchir le fil d’arrivée avec une avance de 32 secondes sur son principal poursuivant. Son compatriote Giulio Ciccone a complété le podium de l’étape, à 37 secondes.

Le favori pour le titre du Giro, Richard Carapaz, qui avait triomphé en 2019 et qui a décroché la médaille d’or en cyclisme sur route lors des Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier, menait au classement depuis samedi dernier — par trois secondes.

Le cycliste de l’équipe Ineos Grenadiers a craqué avec trois kilomètres à négocier avant la fin de l’avant-dernière étape, ouvrant du même coup la porte à Hindley.

Photo Massimo Paolone, Associated Press Jai Hindley

Ce dernier, qui fait partie de l’équipe Bora – Hansgrohe, disposera d’un coussin d’une minute et 25 secondes lors du contre-la-montre individuel dimanche à Vérone.

L’Australien avait abordé le contre-la-montre final en 2020 dans la même position, mais avait terminé deuxième tout juste derrière Tao Geoghegan Hart. Les deux hommes affichaient toutefois le même temps au cumulatif et, à moins d’une catastrophe, Hindley devrait filer seul vers la victoire dimanche.

Mikel Landa est demeuré en troisième place, à 1:51 de Hindley.